Зеленский назвал оружие, которое может защитить от новых ракет РФ: подробности разговора с генсеком НАТО

По словам президента Украины, необходимое вооружение есть у партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу усиления украинской системы ПВО.

Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

"Вчера состоялась встреча Совета Украина – НАТО из-за применения Россией новой баллистической ракеты. Мы обсудили с Марком имеющиеся возможности реагирования – необходимого усиления ПВО Украины. Я назвал конкретные системы ПВО, которые нужны, которые могут сработать. Эти системы ПВО есть у партнеров", – написал гарант.

Он напомнил, что решения саммита НАТО в Вашингтоне по поставкам Украине систем ПВО и другого вооружения для фронта до сих пор не реализованы в полном объеме.

"Мы ожидаем этого, и это значительно влияет на мотивацию, на моральное состояние наших людей. Недавнее разрешение относительно дальнобойных ударов по военным объектам в России помогло. Но давление на Россию надо поддерживать и увеличивать на разных уровнях", — подчеркнул Зеленский.

В ходе беседы также обсуждалась координация работы с партнерами Украины для выполнения предварительных договоренностей и усиления военного и политического давления на государство-агрессорку. Президент отметил, что в частности речь шла о приглашении Украины в НАТО.

Напомним, по мнению американского военного, война в Украине может продолжаться еще три года. Подполковник ВВС США Джахар "Фрэнки" Матисек выступает за заморозку войны и объединенную миссию европейских стран, которые это будут контролировать.

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