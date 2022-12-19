Зеленский назвал условие, которое лишит Россию главного инструмента террора

Решение западных партнеров предоставить Украине современные системы против воздушной обороны будет одним из самых мощных шагов, приближающих окончание войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего видеообращения.

Зеленский подчеркнул, что предоставление современных систем ПВО лишит страну-агрессора главного военного инструмента.

"Уважаемые партнеры, помогая нам полностью защитить наше небо, предоставив нам скорее современные системы ПВО в достаточном количестве, вы можете лишить государство-террориста главного инструмента террора", — отметил глава государства.

Президент также заявил, что Россия будет вынуждена искать пути прекращения агрессии против Украины, когда больше не сможет терроризировать украинцев своими ракетами.

Напомним, ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж заявил, что Россия во время ракетных ударов использует боеприпасы 40-летней давности, поскольку советских ракет кафиры достаточно.

Кроме того, мы ранее информировали, что последний массированный ракетный удар по территории Украины россияне нанесли 16 декабря. В частности, по Киеву захватчики выпустили 40 ракет, из которых 37 сбили силы ПВО.

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