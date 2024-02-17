Зеленский о производстве оружия в Украине: "Удивим Россию в этом году"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже в этом году удивит Россию дронами и системами радиоэлектронной борьбы собственного производства.

Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.

"Мы начали развивать производство дронов. Мы, я уверен, в позитиве для нас и в негативе для России, удивим их в этом году дронными системами, системами РЭБ. Это наши технологии, наши отечественные", — заявил президент.

Зеленский также подчеркнул, что это – параллельный путь, который Украина делает, пока ждет военной помощи от партнеров.

Напомним, Зеленский отреагировал на выход Вооруженных Сил из Авдеевки.

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