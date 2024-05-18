Зеленский о ПВО: "Потребности Украины закрыты только на четверть"

Президент Владимир Зеленский заявил, что потребности Украины в системах противовоздушной обороны закрыты всего на четверть.

Об этом он сказал в интервью агентству AFP.

Зеленский подчеркнул, что Россия может атаковать нашу территорию из любого оружия, ведь у Украины только "около 25 процентов того, что нам нужно" для защиты страны с точки зрения противовоздушной обороны.

"Это наибольшее преимущество, которое имеет Россия. Мы не можем ничего поделать с их системами, размещенными на территории России, с помощью западного оружия", - подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, чтобы обладать паритетом в воздухе, Украине нужно 120–130 современных самолетов. По его мнению, флот должен полностью состоять из F-16.

Напомним, аналитики рассказали, как недостаток ПВО изменил ситуацию на фронте.

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