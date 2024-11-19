Зеленский объявил о задаче изготовить 3000 крылатых ракет и 30 тысяч дронов

Президент Украины Владимир Зеленский во время представления Плана стойкости заявил о планах государства по производству вооружений.

Об этом глава государства рассказал во время выступления в Верховной Раде.

Зеленский сообщил, что дроны компенсируют отсутствие артиллерии в армии. Он анонсировал, что в следующем году Украина изготовит не менее 30 тыс. дальнобойных дронов.

"Бригадам нужно больше собственных средств и мы увеличим прямые средства для бригад", – заявил президент.

"В этом году мы произвели более 2,5 млн выстрелов. Мы произвели длинные "Нептуны". И уже есть первые поражения. Поставил задачу произвести 3000 крылатых ракет. Будет создана Технологическая ставка", — анонсировал глава государства.

К слову, накануне Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина увеличила производство крылатых ракет "Нептун" и усовершенствовала их для поражения целей на дальних расстояниях. Уже сделаны первые 100 ракет.

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