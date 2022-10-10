"Зеленский очень крутой вождь": Кулеба сообщил, удалось ли договориться о поставке оружия из Африки

В Африке в восторге от украинской армии и оружия, а также всех украинцев.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "1+1" во время телемарафона, когда отвечал на вопросы по поставкам оружия из Африки.

"Скажу от обратного — очень сильно в Африке интересуются как раз украинским оружием, которое показало свою эффективность на поле боя. Мы его сейчас не продаем, все идет исключительно для ВСУ, но в Африке есть захваты от нашей армии, есть восторг от нашего оружия и вообще есть огромный восторг от всех украинцев", — отметил Кулеба.

Он рассказал об африканском министре, который назвал президента Украины Владимира Зеленского "очень крутым вождем".

"Ваш Зеленский – очень крутой вождь", – сказал он (африканский министр – ред.). Здесь есть также часть Африки, которая увлекается Украиной очень сильно, но есть страх перед Россией. Со всем этим нужно работать, и я убежден, что результат будет, но это займет немного времени", — добавил Кулеба.

Кулеба начал историческое турне по странам Африки: что известно

Напомним, что 3 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба начал "историческое турне" по странам Африки. Турне станет подготовкой к проведению масштабной конференции Украина – Африка. Это первый в истории украинской дипломатии визит главы МИД в этот регион. Первой страной, которую он посетил, стал Сенегал, ныне председательствующий в Африканском Союзе.

Крымская платформа – ключевая дипломатическая площадка для работы по освобождению Крыма.

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