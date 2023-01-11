Зеленский поблагодарил Трюдо за покупку батареи NASAMS для Украины

Зеленский заявил, что это демонстрирует лидерство канадского премьера по отстаиванию демократии и прав человека

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за приобретение для Украины батареи ЗРК NASAMS.

Об этом глава государства написал у себя в Twitter.

Он отметил, что это демонстрирует лидерство канадского премьера по отстаиванию демократии и прав человека.

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"Уважаемый Джастине Трюдо, твое настоящее лидерство в отстаивании демократии и прав человека снова ярко доказано. Спасибо, что помогаете нам защитить наше небо. NASAMS, приобретенные для нас Канадой, станут крепким щитом для наших городов и граждан", — подчеркнул Президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада приобретет у США и передаст Украине современную систему противовоздушной обороны ЗРК NASAMS.

Кроме того, мы ранее информировали, что Министерство обороны США заключило контракт на сумму $1,2 млрд с Raytheon Technologies на производство для Украины шести ЗРК NASAMS.

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