Зеленский подписал закон о праве на увольнение военных в случае потери родных

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, восстанавливающий право военнослужащих на увольнение с военной службы в случае гибели или пропажи без вести их неполнородных брата или сестры.

Как отмечается в карточке законопроекта №11531 на сайте Верховной Рады, документ был возвращен в парламент с подписью Президента 31 декабря 2023 года.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Согласно положениям закона, Кабинет Министров Украины поручен в течение 10 дней:

• разработать нормативно-правовые акты, необходимые для внедрения закона;

• Привести нормативные документы министерств и других центральных органов исполнительной власти в соответствие с новым законом.

Это решение обеспечит реализацию права на увольнение с военной службы в случаях, когда военные потеряли близких родственников в результате войны.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский 31 декабря подписал законопроект №12104 об отсрочке и демобилизации для родственников погибших или пропавших без вести на войне.