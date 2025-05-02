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Зеленский поручил ускорить создание украинских баллистических ракет
Дальнобойное оружие украинский президент назвал эффективной гарантией безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки поставил задачу ускорить создание украинских баллистических ракет.
Об этом он сообщил во время традиционного вечернего обращения в пятницу, 2 мая.
По его словам, сегодня были очень детальные доклады об украинской ракетной программе, в частности, о новых ракетных разработках и производстве.
«Задача — максимально ускорять создание украинской баллистики. Наша дальнобойность — это четкая и эффективная гарантия безопасности для Украины», — подчеркнул Зеленский.
Украинский президент напомнил, что Россия продолжает отказываться от полного, продолжительного прекращения огня.
«Мы защищаем наши позиции, мы будем действовать соответственно как на фронте, так и в наших действиях на российской территории. Война должна ощущаться там, откуда она и пришла», — отметил он.
Напомним, вице-премьер-министр Михаил Федоров ранее сообщил, что Украина уже финансирует разработки крылатых и баллистических ракет. Это происходит в рамках государственной грантовой программы.