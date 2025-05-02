Зеленский поручил ускорить создание украинских баллистических ракет

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки поставил задачу ускорить создание украинских баллистических ракет.

Об этом он сообщил во время традиционного вечернего обращения в пятницу, 2 мая.

По его словам, сегодня были очень детальные доклады об украинской ракетной программе, в частности, о новых ракетных разработках и производстве.

Реклама

«Задача — максимально ускорять создание украинской баллистики. Наша дальнобойность — это четкая и эффективная гарантия безопасности для Украины», — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент напомнил, что Россия продолжает отказываться от полного, продолжительного прекращения огня.

«Мы защищаем наши позиции, мы будем действовать соответственно как на фронте, так и в наших действиях на российской территории. Война должна ощущаться там, откуда она и пришла», — отметил он.

Напомним, вице-премьер-министр Михаил Федоров ранее сообщил, что Украина уже финансирует разработки крылатых и баллистических ракет. Это происходит в рамках государственной грантовой программы.