Зеленский поставил новую амбициозную задачу по производству дронов: сколько должны изготовить

Украина планирует производить 20 миллионов дронов в год / © Associated Press

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Украина масштабировала производство беспилотников до 10 миллионов в год и намерена удвоить этот показатель. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжественных мероприятий по случаю Дня украинской государственности.

Украина будет производить 20 млн дронов в год: заявление Зеленского

Глава государства напомнил, что первоначальные планы развития этой отрасли сначала вызвали сомнения в обществе и среди экспертов, однако реальные объемы изготовления техники существенно превзошли первые прогнозы.

«Я помню, как впервые озвучил публично план государства — миллион дронов в год. И было много скепсиса повсюду: и снаружи, и внутри. А сейчас можем констатировать: мы делаем десять миллионов дронов в год. Десять. И будет 20. Мы сделаем это вместе с нашими партнерами, еще раз докажем успех ОПК — украинского, партнерского, европейского», — отметил Зеленский.

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Кроме значительного наращивания производства ударных и разведывательных дронов президент отметил и успехи в сфере противовоздушной обороны.

По его словам, на сегодня украинские дроны-перехватчики демонстрируют высокую эффективность, сбивая по меньшей мере 90% вражеских ударных БпЛА типа «Шахед».

Украинские дроны впервые долетели до Сибири

Напомним, украинские беспилотники впервые долетели до Сибири и поразили нефтеперерабатывающий завод в Омске на расстоянии почти 2,5 тысячи километров от границы. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отныне в России не осталось ни одного НПЗ, который был бы недостижимым для украинских средств поражения.

По словам главы государства, в течение этой недели украинские военные достигли важных результатов в рамках выполнения плана «дальнобойных санкций» против объектов, обеспечивающих военную машину РФ. Кроме Сибири под удары попали нефтяные объекты в Саратовском, Ростовском, Тверском, Ставропольском, Краснодарском регионах, а также в Татарстане и Башкортостане.

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Также украинские беспилотники поразили военный аэродром в Воронежской области, стратегическое предприятие в Твери и другие объекты в Московском, Ленинградском и Брянском регионах. Зеленский поблагодарил все привлеченные подразделения за точность и подчеркнул, что план дальнобойных санкций выполняется четко.

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