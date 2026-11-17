Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил партнерам передать Киеву ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T из имеющихся запасов, а получить новые ракеты, которые Украина уже заказала и которые изготовят в будущем.

Об этом Зеленский заявил в обращении к участникам заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн».

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По словам главы государства, речь идет не о безвозмездной военной помощи, а о взаимовыгодном обмене.

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Президент пояснил, что Украине нужны ракеты-перехватчики для Patriot и IRIS-T как раз сейчас, чтобы защищаться от российских атак. Киев готов передать партнерам новые ракеты сразу после их производства в рамках уже оформленных заказов.

«Это не благотворительность. Это обмен. Вы предоставляете нам ракеты, которые нам нужны сейчас, а получаете новые и лучшие ракеты. Я считаю, что это честное соглашение», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский обратился в США

Отдельно президент обратился в Соединенные Штаты с просьбой не задерживать поставки вооружения.

Он также предупредил, что последствия российских баллистических ударов выходят за пределы Украины. По словам Зеленского, разрушение украинской инфраструктуры не только ослабляет позиции Киева в мирных переговорах, но и создает угрозу для других государств.

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«Каждое попадание делает Россию еще более агрессивной, еще более требовательной и менее склонной к компромиссам», — заявил глава государства.

Между тем , в Пентагоне высказались об ударах Украины. Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби подверг критике украинские дальнобойные удары по РФ, в частности, упомянул объекты маркетплейса Wildberries.

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