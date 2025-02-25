Зеленский презентовал партнерам оружие, которое может уничтожить Крымский мост: подробности

Украина продолжает наращивать собственный оборонный потенциал и демонстрировать миру передовые военные разработки, изменяющие правила современной войны.
Президент Украины Владимир Зеленский представил союзникам новые украинские разработки в сфере оборонных технологий. В рамках саммита Support Ukraine продемонстрировали подводные дроны TOLOKA, FPV-дроны, наземные роботизированные платформы, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дроны-перехватчики, средства связи и речные дроны.
Об этом он сообщил в Telegram.
Среди представленных разработок – уникальные подводные дроны семейства TOLOKA, созданные в Украине:
- TLK-150 – длина 2,5 м, дальность до 100 км, электродвигатель, погрузка 20-50 кг.
- TLK-400 – длина 4-6 м, дальность до 1200 км, погрузка до 500 кг.
- TLK-1000 – длина 4-12 м, дальность до 2000 км, нагрузка до 5000 кг.
Самая мощная версия дрона может нести до 5 тонн взрывчатки, что делает ее эффективным оружием для уничтожения крупных объектов.
В ходе презентации Зеленский подчеркнул, что украинская оборонная промышленность за три года войны возродилась и вышла на новый уровень. Благодаря международным инвестициям удалось расширить производство и создать высокотехнологичные современные образцы вооружения.
"В этом году всех типов дронов сделаем еще больше", — отметил президент.
Украинские подводные дроны могут выполнять удары по кораблям, портам и стратегическим объектам противника. Некоторые эксперты указывают, что несколько таких TOLOKA могут превратить Крымский мост в руины.
В настоящее время представлены модели – тестовые образцы, однако их производство активно развивается.
Напомним, Украина не получила обещанные системы ПВО в качестве компенсации за отсутствие приглашения в НАТО.
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