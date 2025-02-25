Зеленский презентовал партнерам оружие, которое может уничтожить Крымский мост: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский представил союзникам новые украинские разработки в сфере оборонных технологий. В рамках саммита Support Ukraine продемонстрировали подводные дроны TOLOKA, FPV-дроны, наземные роботизированные платформы, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дроны-перехватчики, средства связи и речные дроны.

Об этом он сообщил в Telegram.

Среди представленных разработок – уникальные подводные дроны семейства TOLOKA, созданные в Украине:

TLK-150 – длина 2,5 м, дальность до 100 км, электродвигатель, погрузка 20-50 кг.

TLK-400 – длина 4-6 м, дальность до 1200 км, погрузка до 500 кг.

TLK-1000 – длина 4-12 м, дальность до 2000 км, нагрузка до 5000 кг.

Самая мощная версия дрона может нести до 5 тонн взрывчатки, что делает ее эффективным оружием для уничтожения крупных объектов.

Характеристики TLK-150

В ходе презентации Зеленский подчеркнул, что украинская оборонная промышленность за три года войны возродилась и вышла на новый уровень. Благодаря международным инвестициям удалось расширить производство и создать высокотехнологичные современные образцы вооружения.

"В этом году всех типов дронов сделаем еще больше", — отметил президент.

Украинские подводные дроны могут выполнять удары по кораблям, портам и стратегическим объектам противника. Некоторые эксперты указывают, что несколько таких TOLOKA могут превратить Крымский мост в руины.

В настоящее время представлены модели – тестовые образцы, однако их производство активно развивается.

ТОЛОКА и FPV: Зеленский показал партнерам новейшие украинские дроны

Напомним, Украина не получила обещанные системы ПВО в качестве компенсации за отсутствие приглашения в НАТО.

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