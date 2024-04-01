Зеленский провел с военными и чиновниками совещание по дронам: что запланировали

Участники совещания обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников.
Президент Украины Владимир Зеленский провел 1 апреля с военными и чиновниками совещание по дронам. Глава государства сообщил о важных решениях.
Об этом Зеленский написал в Сети.
"Вместе с военными и чиновниками провели почти трехчасовое, максимально конкретное совещание по дронам. Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщикам, разведчикам, а также по дальнобойным дронам для особых задач", – говорится в сообщении президента.
Участники совещания обсудили, как обеспечить гибкость украинского оборонно-промышленного комплекса.
"Потребности фронта постоянно меняются. Наши производители должны своевременно реагировать на них", — отметил Зеленский.
Он заявил о важных решениях: об упрощении процедуры закупок, импорте комплектования, наращивании производства снарядов для дронов и обучении операторов.
"Проект построения комплексной системы управления средствами РЭБ для защиты наших воинов и техники от российских беспилотников. Систему уже тестируют по отдельным направлениям. Запланировали масштабирование проекта на весь фронт", — резюмировал президент.
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Напомним, в феврале министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что в 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, подобных Shahed-131 и Shahed-136.
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