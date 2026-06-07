Зеленский раскрыл, как война на Ближнем Востоке повлияла на поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за более четырех лет войны Украина получила от партнеров меньше противоракетной помощи, чем страны Ближнего Востока использовали только за первый день конфликта с Ираном.

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News.

Комментируя влияние войны на Ближнем Востоке в поддержку Украины, Зеленский отметил, что стабилизация ситуации в регионе могла бы помочь Киеву получить больше систем противовоздушной обороны и антибаллистических ракет.

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«Если Соединенные Штаты вместе с партнерами стабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке, если это будет действительно сильное, долгосрочное решение между сторонами, тогда у нас будет больше возможностей получать помощь», — сказал президент.

По его словам, страны Ближнего Востока обладают значительно большими запасами антибалистических ракет, чем Украина.

«У них огромное количество, конечно, несравнимое с Украиной», — заявил Зеленский.

Влияние войны на Ближнем Востоке в поддержку Киева

Президент также сравнил масштабы использования вооружения.

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«То, что мы получили от Соединенных Штатов и европейцев за все эти годы, более чем за четыре года этой войны, мы получили меньшее количество, чем Ближний Восток использовал в первый день войны», — подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что Украина научилась выживать даже в условиях дефицита вооружения.

«Мы научились, как жить без этого и как выживать без этого», — сказал глава государства.

Президент также поддержал идею остановки огня на Ближнем Востоке, отметив, что это важно для гражданского населения.

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«Прекращение огня хорошо для всех — для обществ, для Ближнего Востока, для обычных мирных жителей в разных странах, включая мирных жителей в Иране», — заявил Зеленский.

По его словам, завершение боевых действий в регионе позволит союзникам более активно помогать Украине.

«Тогда эти партнеры смогут помогать нам больше в таких обстоятельствах», — подытожил президент.

Напомним, в этом же интервью СМИ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина значительно усилила собственное производство вооружения за время полномасштабной войны и уже близка к созданию собственных баллистических ракет. Он также предупредил власти РФ, что теперь война коснется ее центра России.

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