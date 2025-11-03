Зеленский рассказал, какое оружие Украина готова отдавать партнерам — и что останется для армии

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский объяснил, в каких условиях Украина может экспортировать собственное оружие и какие направления видит перспективными.

Об этом глава государства рассказал во время встречи с журналистами.

По словам Зеленского, не все оружие Украина может позволить себе экспортировать - "некоторая нам очень важна". В то же время он назвал морские дроны одним из приоритетных экспортных направлений:

Реклама

"Морских дронов у нас больше, чем мы применяем… там есть точно у нас в два раза больше, чем мы применяем".

Еще одним потенциальным экспортным продуктом президент назвал артиллерийские системы, в частности калибры 122-152 мм и 155 мм (упомянутая "Богдана"). По его словам, в этом направлении есть "большой экспортный потенциал".

Зеленский также описал модель сотрудничества с партнерами: "Партнеры финансируют все сто процентов. Половину они забирают себе, половину они отдают нам. Но мы договариваемся, что во время войны они сами говорят, что это наша половина и мы вам нашу половину отдадим". Он добавил, что уже есть один пример такого соглашения, не уточнив деталей.

Подытоживая, президент подчеркнул: Украина готова экспортировать ту номенклатуру, производственные возможности которой превышают потребности собственных Вооруженных сил, и что решения об экспорте должны учитывать как интересы партнеров, так и оборонные потребности страны.

Реклама

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал о ситуации на ключевых направлениях. Покровское направление стало самой горячей точкой фронта.