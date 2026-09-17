Зеленский рассказал о результатах испытаний перехватчиков против реактивных "Шахедов"

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом положительном результате испытаний украинских перехватчиков против реактивных «Шахедов». По его словам, в ходе испытаний удалось сбить такой беспилотник.

Об этом Зеленский сообщил в своем обращении после доклада Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Реклама

«Важно, что есть еще один положительный результат испытаний перехватчиков против реактивных „шахедов“: было сбито. Спасибо всем разработчикам и нашим воинам. Будем масштабировать», — заявил президент.

Реклама

Он отметил, что Украина продолжает создавать свои средства для противодействия российским угрозам.

«Шаг за шагом находим ответы на российские угрозы и создаем свои собственные, украинские средства давления на врага. Готовим новые активные и дальнобойные операции», — сказал Зеленский.

Зеленский отметил ситуацию на фронте

Президент также рассказал о докладе по ситуации на фронте и отметил подразделения, выполняющие боевые задания.

По его словам, в Донецкой области необходима для Украины «динамика», а на Купянском направлении готовят усиление.

Реклама

«Донецкая область: необходима нам динамика. Купянское направление: готовим усиление. Александровское направление: уничтожаем позиции окупантов», — заявил глава государства.

Отдельно Зеленский поблагодарил военнослужащих 82-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад.

«Особой нашей благодарности по итогам этих дней заслуживают 82-я и 95-я отдельные десантно-штурмовые бригады. Гордимся вами, воины! Слава Украине!» — сказал президент.

Напомним, россияне ударили дроном по автобусу с пассажирами в большом областном центре 17 сентября. В Запорожье вражеский FPV-дрон попал вблизи общественного транспорта на остановке.

Реклама

Ранее враг атаковал Павлоград в Днепропетровской области. Там погибли 5 человек, по меньшей мере 67 получили ранения. Среди пострадавших 8 детей.

Новости партнеров