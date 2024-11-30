Зеленский рассказал, сколько крылатых ракет сбили F-16 во время последней атаки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время последней массированной ракетной атаки самолеты F-16 эффективно уничтожили семь крылатых ракет, летевших к гражданским объектам.

Об этом президент заявил в интервью Sky News.

Он заявил, что сейчас у Украины ограничено количество истребителей F-16, но они показывают высокую эффективность в борьбе с крылатыми ракетами врага.

"Как работают F-16 на сегодняшний день? Очень хорошо. По большей части, отлично. У нас очень мало F-16. Что они делают сейчас? Уничтожили семь крылатых ракет две ночи назад. Семь ракет, летевших по инфраструктуре, гражданской инфраструктуре", – заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина не может использовать весь потенциал F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что из-за пилотов Украина не получит полную эскадрилью F-16 до конца года.

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