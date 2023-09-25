Зеленский сообщил подробности об отчете министра обороны по первым американским танкам Abrams

По словам главы государства, это будет существенное усиление.
Президент Украины Владимир Зеленский предоставил подробности важного отчета от министра обороны Рустема Умерова по американским танкам Abrams. Боевые машины уже находятся на территории Украины.
Об этом говорилось в обращении президента 25 сентября вечером.
По словам Зеленского, танки готовят, чтобы усилить наши действия против окупантов.
Также он сообщил о работе по получению всех других вооруженных возможностей, в том числе и истребителей F16. В настоящее время идет подготовка пилотов и инфраструктуры.
"Это касается и дальнобойного оружия – мы делаем все, чтобы Украина могла делать больше для освобождения своей территории. Так же и из ПВО. Чтобы закрыть всю территорию нашего государства, нужно больше систем, чем у нас сейчас есть. Лучше всего – чтобы мы могли производить и ПВО, и другие передовые образцы оружия. Это безальтернативно. Чтобы обеспечить безопасность Украины. И мы будем производить, шаг за шагом
построим все необходимые производства", – добавил Зеленский.
Напомним, танки M1 Abrams – основной боевой танк третьего поколения производства США.
Напомним, 25 сентября западные СМИ со ссылкой на двух чиновников обороны США сообщили, что первую партию танков Abrams доставили в Украину.
Читайте также: