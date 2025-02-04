Зеленский заявил о ядерном оружии из-за оттягивания вступления Украины в НАТО

Украина должна чем-то защищаться, если присоединение к Альянсу потребует десятилетия, считает президент.

Украина должна получить ядерное оружие и достаточное количество ракет, чтобы остановить Россию, если процесс вступления Украины в НАТО затягивается.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, говорится на странице в соцсети Х Моргана.

Президент отреагировал на ситуацию с затягиванием процесса вступления Украины в НАТО, заявив, что Украина нуждается в защите, если присоединение к Альянсу будет длиться десятилетие.

"Дайте нам ядерное оружие и ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить РФ", – сказал Зеленский.

Напомним, во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси 4 февраля украинский президент заявил, что РФ взяла в заложники двух энергетиков, работавших на ЗАЭС.

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