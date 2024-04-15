Зеленскому презентовали украинский аналог российского "Ланцета": характеристики дрона

Новый украинский дрон способен наносить удары по объектам на большом расстоянии от фронта.

Работники оборонно-промышленного комплекса 13 апреля представили президенту Владимиру Зеленскому новую модель украинского беспилотника, который сможет наносить удары по объектам в тылу врага на расстоянии более 100 километров и нести боевую часть в 3 килограмма.

Об этом сообщает "Милитарный".

Как пишет издание, украинский дрон, название которого все еще держится в секрете, уже сейчас используется на передовой против российских оккупантов и одержал первые победы, успешно поразив, в частности, российский зенитный ракетный комплекс.

"В перспективе новая разработка должна стать средством поражения целей как на земле, так и в небе благодаря своей скорости и мощной боевой части. Охотясь на вражеские разведывательные беспилотники, наводящие российские авиационные и ракетные удары по украинскому тылу и передовой, он сможет снизить ударный потенциал российских войск", — пишет СМИ.

Характеристики дрона

Новый дрон украинского производства должен занять ту же нишу, что и российский "Ланцет", нанося высокоточные удары по важным единицам боевой техники на большом расстоянии от линии фронта.

Дрон имеет электрический двигатель и запускается с катапульты, что делает его применение простым для пользователей.

Новый Х-образный фюзеляж обеспечивает беспилотнику высокую маневренность и возможность поражения статических и подвижных целей по разным траекториям. В частности, он способен входить в цель под прямым углом.

На борту беспилотника может устанавливаться боевая часть весом до 3 кг. Она представлена в разных версиях: обломочная, термобарическая или бронебойная с ударным ядром. Последняя может пробивать до 40 мм брони и наносить серьезные поражения технике.

Для перехвата воздушных целей беспилотник будет оснащаться обломочной боевой частью.

Какие цели сможет сбивать

Максимальная скорость беспилотника не превышает 180 км/ч, поэтому его основными целями могут быть объекты, которые двигаются медленнее 130 км/ч. Фактически речь идет о российских дронах "Орлан-10", Zala и "Ланцеты", хотя теоретически это могут быть и зависающие или пролетающие на встречных курсах вертолеты.

Важным элементом нового украинского ударного комплекса является дрон-ретранслятор, работающий в паре с баражирующим боеприпасом. Он выполняет задачи по поиску цели, ее отслеживания в ожидании ударного дрона и объективного контроля последствий попадания.

Все беспилотники комплекса оснащаются высоконадежными модулями шифрованной связи (стандарт AES256), что позволяет работать в условиях активного подавления системами РЭБ.

Еще одним важным новшеством для ударного комплекса стала интеграция системы "машинного зрения", обеспечивающая захват объектов и автоматическое донаведение на цель.

На сегодняшний день беспилотный комплекс находится на этапе доведения. Оно происходит в условиях постоянных пусков и применений в зоне боевых действий, где дрон уже успешно уничтожает вражескую технику.

Стоимость одного такого беспилотного самолета не раскрывается, однако, по словам разработчиков, она соизмерима со стоимостью большинства украинских дронов оперативно-тактического класса.

Напомним, дроны меняют события на фронте в Украине, как танки во время Первой мировой войны.

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