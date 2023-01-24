Жданов объяснил большую проблему с минометами в ВСУ: "Мы занимались ерундой"

В ВСУ – большая проблема с минометами, ведь старые уже просто износились, новые производить не удается, а купить их за границей в Украине "не додумались или не захотели".

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в своем видеоблоге.

"Я понимаю, насколько это огромная проблема. И я вижу по отзывам и даже по перечню той помощи, которую присылают нам наши западные партнеры, минометов очень мало. Мин дается 10-20 тысяч. Да, передают иногда минометы: там 6 штук минометов, страны Балтии передавали. А артиллерийских боеприпасов дают там 500-300-200 тыс. Понимаете, какая разница? То есть это говорит о том, что с минометами полный, как говорят немцы, schwach (в переводе – слабый – ред.), очень плохо", – описал ситуацию Жданов.

Он объяснил, что минометы – огромное подспорье для пехоты.

"Постоянно поднимая эту тему, я стараюсь обратить внимание, что дайте минометы, особенно самоходные. Для пехоты это огромное подспорье в плане борьбы как в обороне, так и в наступлении с вражеской пехотой, с открытой и накрытой живой силой. Да, с бронированной техникой вы ничего не сделаете. Как правило, БМП – противоосколочная броня, у БТР – противопулевая. Для танка миномет – вообще как укус комара или максимум пчелы. Но для пехоты это очень важное средство", – подчеркнул военный эксперт.

Он напомнил, что Украина производила собственные минометы "Молот", во время использования которых погиб не один боец.

"А проблемы у нас, потому что мы занимались ерундой. Вместо того, чтобы закупить где-нибудь нормальные стволы, мы пытались делать наш миномет "Молот", который убил и покалечил наших солдат больше, чем врагов. Двенадцать случаев разрыва ствола – это вообще уму непостижимо. Он сегодня, слава богу, не используется. И еще до начала военных действий снят с эксплуатации в ВСУ", – сообщил Жданов.

"Мы занимались этой ерундой. Не имея технологий производства артиллерийских стволов, мы занимались производством артиллерийского ствола для миномета", – добавил он.

Что касается старых минометов, то они очень изношены.

"А минометы МП-120 или ПМ-138 исчерпали свой ресурс – особенно в активных боевых действиях 2014-2015 годов. О минах я вообще молчу: мы со снарядами так и не разобрались за эти 8 лет. Поэтому у нас такая катастрофа с минометами. Старые минометы изношены очень сильно, новых минометов – мы ничего толкового сделать не смогли, купить не догадались или не захотели. Очевидно, политическая конъюнктура была не такая", – отметил эксперт.

Он добавил, что не владеет данными, почему Украина не получает минометы от западных партнеров, но выразил мнение, что Генштаб ВСУ предпочитает в сумме на вооружение более серьезные и важные образцы, такие как боевые бронемашины, артиллерия и высокоточные боеприпасы к ней.

Напомним, летом 2018 года на Ровенском общевойсковом полигоне на бригадных тактических учениях разорвало миномет "Молот" во время выполнения бойцами огневой задачи. Произошел взрыв мины в канале ствола миномета. В результате погибли три человека, еще девять были ранены.

В сентябре того же года миномет "Молот" снова разорвался — на этот раз в 72-й отдельной механизированной бригаде. Два человека получили ранения.

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