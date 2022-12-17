Жданов объяснил, могут ли ВСУ накапливать технику при столь малых объемах поставок

Когда нужно усиливать линию фронта, то поставки идут прямо на фронт.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что украинские войска могут накапливать военную технику, несмотря на малые объемы поставок, однако это очень сложно.

Об этом эксперт сказал в своем видеоблоге.

"О накоплении техники – да, это возможно. Это очень сложно, но это возможно. За счет поставок можно придерживать в плане накопления резервов. То есть мы ожидаем первую, вторую, третью поставки, комплектуем подразделение или воинскую часть и она у нас выдвигается на линию фронта. Именно так и происходит при необходимости", – рассказал Жданов.

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"Когда ситуация другая, когда нужно усиливать линию фронта, то поставки идут напрямую на фронт. Тогда накопление провести невозможно", – добавил он.

В качестве примера военный эксперт привел события, происходившие летом – когда удалось сформировать резервы для контрнаступательных операций за счет накоплений техники.

Напомним, накануне в Белом доме анонсировали, что США вскоре объявят новый пакет военной помощи для Украины. Ожидается, что в пакет войдут больше средств ПВО.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что для выхода на границы Украины по состоянию на 23 февраля необходимо 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц.

Отметим, канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Берлин не будет передавать Украине танки западного образца Leopard и Marder в одностороннем порядке и объяснил почему.

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