Жданов рассказал, доставила ли Германия Украине обещанные комплексы IRIS-T

Правительство Германии сейчас ведет переговоры со Швецией о передаче тех комплексов, которые есть у этой страны.

Три комплекса IRIS-T, которые правительство Германии должно было передать Украине еще до Нового года, не поступили.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"До конца года обещанных трех комплексов к тому пришедшему в октябре до сих пор нет. Скорее всего, что-то с производством, потому что там они должны быть изготовлены заводом-производителем. Правительство Германии сейчас ведет переговоры со Швецией о передаче тех комплексов, которые есть у этой страны. Германия готова их выкупить для Украины", — добавил Жданов.

Напомним, IRIS-T – действительно современный, мощный и эффективный комплекс. Зенитник рассказал, что во время боевого крещения в октябре комплекс сбил 100% целей.

Добавим, что именно комплекс IRIS-T, а также системы ПВО Patriot и NASAMAS, министр обороны Украины перечислил в списке вооружения, необходимого для победы в войне против России.

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