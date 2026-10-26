«Ждем подписи Гегсета почти месяц»: Зеленский сделал тревожное заявление о дефиците ракет к Patriot

ВСУ нужны ракеты PAC-2 и PAC-3 / © Фото из открытых источников

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Украина работает над поставкой в Украину перехватчиков для ПВО, прежде всего ЗРК Patriot . Для этого работают с партнерами, имеющими запас ракет PAC-2 и PAC-3. В частности, ожидают действий от министра обороны США Пита Гегсета по поставкам.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам селекторного совещания.

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«Работаем по нескольким направлениям: с Соединенными Штатами, Европой и другими партнерами, имеющими запас ракет PAC-2 и PAC-3. В частности, в течение почти месяца ожидаем подпись господина Гегсета относительно ракет для Patriot и NASAMS. Поручил еще раз обсудить это с американской стороной. Идет разговор и с другими странами», — заявил украинский лидер.

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Премьер-министр Сергей Корецкий доложил о ситуации в регионах по возобновлению энергетики после российских ударов. Работы продолжаются практически без перерыва.

Также отдельно обсудили подготовку к встрече "Рамштайна" в ноябре. Зеленский подчеркнул, что важно ускорить выполнение решений, которые на столе уже некоторое время. А каждый пакет поддержки – это возможность защитить жизнь людей.

Ракеты для Patriot для Украины — последние новости:

Украине критически не хватает ракет для Patriot . Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Украине нужны сотни ракет-перехватчиков PAC-3 для защиты от российских баллистических атак. По состоянию на 7 октября в запасе оставалось всего 10 таких ракет.

Министр обороны США Пит Гегсет до сих пор не одобрил передачу Украине значительной партии ракет-перехватчиков Patriot, которые уже оплатилисоюзники Киева. Издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников отметило, кто задерживает поставки . По информации издания, даже если ракеты находятся в распоряжении других государств, для их передачи Украине нужно разрешение США. Окончательное решение зависит от американского оборонного ведомства.

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В то же время глава польской дипломатии Радослав Сикорский заявил, что у Польши нет запасов ракет-перехватчиков Patriot, которые могла бы передать Украине. Он признал, что ситуация с такими ракетами становится все сложнее.

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