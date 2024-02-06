"Сжигались в районе Крынок и Авдеевки": ВСУ установили рекорд по уничтожению российских БТР — Коваленко (фото)

В общей сложности с 2022 года было верифицировано уничтожение 43 БТР-82АТ.

В январе 2024 года было верифицировано уничтожение 10 российских боевых бронированных машин БТР-82АТ. В декабре 2023 года подвели два таких БТР. В общем, данные БТР-82АТ уничтожались с 2022-го в единичных экземплярах в месяц, но в январе 2024 года был установлен рекорд.

Об этом написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

По данным Коваленко, БТР-82АТ был впервые представлен на форуме "Армия-2019".

ВСУ установили рекорд по уничтожению российских БТР Фото: Коваленко

"Он тогда сразу же привлек мое внимание, поскольку копировал концепцию БТР-4 по повышению выживания машины, посредством установки усиленных броне-панелей и противокумулятивной решетки, которые российские "эксперты" высмеивали с 2014-го", — отметил эксперт.

ВСУ установили рекорд по уничтожению российских БТР Фото: Коваленко

Он добавил, что БТР-82АТ — пример того, как российский ВПК не смог осилить развитие и возрождение проекта БТР-87.

"Поэтому навесили на БТР-82 дополнительные бронелисты, которые по идее должны держать 12,7х108-мм, поставили комбинированный двухканальный прицел с вертикальной стабилизацией и лазерным дальномером и остались всем довольны", — пояснил Коваленко.

ВСУ установили рекорд по уничтожению российских БТР Фото: Коваленко

Отдельно он отметил, что в условиях полномасштабной войны и острой необходимости усиленных ББМ, российский оборонно-промышленный комплекс только сейчас стал демонстрировать поставки в войска нечто похожее на мелкосерийное производство аналогичных комплектов 675-СБ3КДЗ как для БМП-2, так и для БТР-82.

"Также обратим внимание, что БТР-82АТ в основном жгли в районе Крынок и Авдеевки. Именно на эти направления РОВ бросают эти, пожалуй, пока наиболее бронированные БТРы, что тоже важно для общего понимания ситуации", — пояснил Коваленко.

Напомним, эксперты сравнили нынешние потери российской техники на фронте с 2022-2023 гг. и отметили, что они значительно выросли. А это говорит о том, что уже через 6 месяцев у россиян может закончиться боевая техника.

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