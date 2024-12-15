Журналисты Foreign Affairs объяснили, почему США выгодно помогать Украине

Если страны Запада прекратят помощь Украине и она терпит поражение, то победа Москвы обойдется для США и Европы гораздо дороже.

Об этом пишет изданиеForeign Affairs.

Издание пишет, что для собственной защиты Соединенным Штатам необходимо оставаться глобальным игроком, требующим значительных инвестиций.

Журналисты отметили, что Вашингтону следует определиться относительно нелегальной миграции, финансирования госдолга, конкуренции с Китаем, войной на Ближнем Востоке, что делает глобальную безопасность достаточно непредсказуемой.

"Но американцы, которых волнует только стоимость помощи Украине, думают об этом вопросе неправильно. Их должна беспокоить цена помощи Украине. Просто сейчас, оказывая помощь Киеву, Соединенные Штаты препятствуют России прямо угрожать Восточной и Центральной Европе, что, несомненно, поглотит еще больше ресурсов" США", — говорится в статье.

Кроме того, Соединенные Штаты могут сдерживать потенциальную войну между Россией и НАТО, которая потребует участия американских военных.

Журналисты посчитали, сколько США придется тратить, если Россия победит в Украине и разместит свои войска на захваченных территориях у границ с НАТО. Сейчас помощь Украине составляет менее 14% от того, чего стоила бы Вашингтону защита Европы от россиян.

Издание пишет, что Конгресс выделил на помощь Украине 112 миллиардов долларов, но в случае победы России в защиту Европы США будут выделять на 808 миллиардов долларов больше, чем предусмотрено в бюджете.

"Разрешить России победить Украину стоило бы Соединенным Штатам примерно в семь раз дороже, чем предотвращение победы России. Следовательно, помощь Украине является, безусловно, правильным финансовым решением", – подытожили Foreign Affairs.

Кроме того, значительная часть средств идет в бюджет Соединенных Штатов, поскольку именно здесь производится оружие для украинцев. Поэтому Вашингтону не стоит прекращать помощь Киеву даже по меркантильным соображениям.

Напомним, ранее сообщалось, что посол Франции ответил, продолжит ли страна поставки Украине дальнобойных ракет SCALP.

Кроме того, мы ранее информировали, что объем военной помощи от Байдена может оказаться меньше.

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