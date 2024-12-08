"Значительное присутствие истребителей": OSINT-специалист сообщил, где РФ прячет свои Су-34 (фото)

Истребители-бомбардировщики Су-34 расположены на авиабазе "Энгельс-2" (РФ), на расстоянии около 600 км от Украины. Там замечены по меньшей мере девять машин, которые враг прячет от ударов ATACMS.

Об этом со ссылкой на спутниковые снимки сообщил OSINT-специалист MT_Anderson в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

"Российское оккупационное войско держит на своей авиабазе "Энгельс-2" немало самолетов разных типов и даже фронтовые бомбардировщики Су-34 – такой вывод можно сделать из свежих спутниковых снимков за 7 декабря этого года", – говорится в сообщении.

Истребители-бомбардировщики Су-34 расположены на авиабазе Энгельс-2 Фото: MT Anderson

По состоянию на 8 декабря на аэродроме в России размещен ряд бомбардировщиков, а именно два Ту-160 и еще один макет/нарисованный, а также Ту-95МС, четыре настоящих самолета и еще три нарисованных (макета).

Истребители-бомбардировщики Су-34 расположены на авиабазе Энгельс-2 Фото: MT Anderson

По словам специалиста, на снимках зафиксировано три военно-транспортных самолета, из них один Ан-12 и еще два Ил-76.

"Но самое главное, что на снимках можно насчитать сразу девять фронтовых бомбардировщиков Су-34. И также идентифицировать два истребителя Су-27/30", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Литвы прокомментировал разрешение наносить удары по России.

Также прокомментировали разрешение на удары по РФ западным дальнобойным оружием в Москве.

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