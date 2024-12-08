"Значительное присутствие истребителей": OSINT-специалист сообщил, где РФ прячет свои Су-34 (фото)

Авиабаза "Энгельс" вне зоны досягаемости баллистических ракет ATACMS.
Истребители-бомбардировщики Су-34 расположены на авиабазе "Энгельс-2" (РФ), на расстоянии около 600 км от Украины. Там замечены по меньшей мере девять машин, которые враг прячет от ударов ATACMS.
Об этом со ссылкой на спутниковые снимки сообщил OSINT-специалист MT_Anderson в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).
"Российское оккупационное войско держит на своей авиабазе "Энгельс-2" немало самолетов разных типов и даже фронтовые бомбардировщики Су-34 – такой вывод можно сделать из свежих спутниковых снимков за 7 декабря этого года", – говорится в сообщении.
По состоянию на 8 декабря на аэродроме в России размещен ряд бомбардировщиков, а именно два Ту-160 и еще один макет/нарисованный, а также Ту-95МС, четыре настоящих самолета и еще три нарисованных (макета).
По словам специалиста, на снимках зафиксировано три военно-транспортных самолета, из них один Ан-12 и еще два Ил-76.
"Но самое главное, что на снимках можно насчитать сразу девять фронтовых бомбардировщиков Су-34. И также идентифицировать два истребителя Су-27/30", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее президент Литвы прокомментировал разрешение наносить удары по России.
Также прокомментировали разрешение на удары по РФ западным дальнобойным оружием в Москве.
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