Многие слышали об устоявшейся норме в 10 000 шагов в день, которая якобы гарантирует крепкое здоровье и долголетие. Но немногие знают, что это число появилось не благодаря научным исследованиям, а как маркетинговый ход японской компании еще в 1960-х годах. Название их шагомера звучало как «Манпо-Кей», что в переводе означает «счетчик 10 000 шагов». Эта красивая круглая цифра быстро прижилась в мире и превратилась в популярный фитнес-ориентир.

Почему 10 000 шагов — это условный ориентир

На самом деле нет универсального количества шагов, которое подойдет абсолютно всем. Для кого-то даже 6 тысяч шагов в день уже принесут пользу, а для более активных людей нормой может быть 12-15 тысяч. Все зависит от возраста, состояния здоровья и образа жизни человека.

Эксперты Эдинбургского университета (Шотландия) доказали, что увеличение ежедневной активности хотя бы на 2000 шагов улучшает обмен глюкозы, что снижает риск развития диабета II типа. Другие научные эксперименты показывают, что прогулки на природе уменьшают уровень стресса и поднимают настроение на длительный промежуток времени.

Как нагуливать шаги без стресса и с удовольствием

Геймификация — играя. Использование фитнес-браслета или умных часов делает процесс более интересным. Вы получаете награды, бейджи и достижения, которые будут мотивировать вас еще больше.

Постепенность. Не обязательно делать все шаги сразу. Выйдите на прогулку во время обеда, идите домой пешком или двигайтесь во время телефонных разговоров.

Смена привычек. Поднимайтесь по лестнице вместо лифта, паркуйтесь немного дальше от работы, чтобы иметь возможность пройтись, или выходите на одну остановку раньше, если вы едете общественным транспортом. Такие мелочи быстро прибавляют сотни шагов.

Ходьба с пользой. Например, рюкинг — прогулка с рюкзаком, это дает дополнительную нагрузку. Также отличным вариантом будет прогулка с палками — скандинавская ходьба, которая тренирует руки и спину.

Какая польза ежедневной ходьбы: объяснение врачей