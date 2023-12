10 самых лучших продуктов для завтрака, которые помогут похудеть и набрать мышечную массу тела

Медики убеждают нас, что завтрак – это самый важный прием пищи. Особенно это утверждение касается тех, кто хочет быстро избавиться от лишнего веса. Ведь завтрак способен разогнать метаболизм, стабилизировать уровень сахара в крови и обеспечить наше тело энергией на целый день. Рассказываем, что нужно обязательно есть на завтрак, ссылаясь на издание Eat This, Not That.

Какие 10 самых лучших продуктов для завтрака, чтобы похудеть: список диетолога

Диетолог Дестини Муди предоставила рекомендации, какие продукты нужно употреблять на завтрак, чтобы сбросить лишний вес и заодно набрать мышечную массу тела.

Список полезных продуктов для завтрака:

Яйца. Этот продукт содержит холин и витамины группы В, поэтому обеспечивает тело длительным зарядом энергии.

Канадский бекон. Это правильный выбор для завтрака, так как бекон содержит много белка животного происхождения и небольшую часть жира. Поэтому это отличный продукт для тех, кто хочет нарастить мышечную массу, а заодно скинуть лишние килограммы.

Куриные сосиски. Этот продукт станет удачным дополнением к диете, поможет нарастить мышечную массу и будет способствовать потере лишнего веса.

Овес. Благодаря содержанию сложных углеводов овсяная каша или хлопья поспособствуют заряду энергии в теле на длительное время в течение дня.

Сыр. Этот продукт – отличный источник белка медленного расщепления. Поэтому сыр станет очень удачным выбором для содействия восстановлению мышц тела.

Греческий йогурт содержит пробиотики и богат белком, поэтому будет способствовать здоровью кишечника и росту мышечной массы.

Зерновые каши и хлеб из цельного зерна. Эти продукты обеспечивают ощущение сытости на долгий период времени и поддерживают надлежащее функционирование пищеварительной системы.

Протеиновые коктейли. Так как эти продукты содержат много белка, они будут способствовать набору мышечной массы и снижению веса.

Английские маффины содержат углеводы и клетчатку, поэтому обеспечивают ощущение сытости и повышения энергии тела.

Смузи из овощей и фруктов способствуют быстрому похудению и наращиванию мышечной массы тела.

