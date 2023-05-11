10 побочных эффектов диабета: вот что происходит в вашем теле, когда уровень сахара в крови повышается

Диабет может иметь серьезные последствия, если его не лечить.

Диабет – это заболевание, которое возникает, когда уровень глюкозы в крови, также называемый сахаром крови, слишком высок. Лекарства от него не существует. Если диабет не контролировать, он может вызвать ряд вредных побочных эффектов, влияющих на разные части тела.

Об этом пишет The Health Site.com.

Обратите внимание на эти признаки и симптомы:

Повышенная жажда

Непонятная потеря веса

Частые позывы к мочеиспусканию

Нечеткое зрение

Повышенный аппетит

Очень сухая кожа

Чувство онемения или покалывание в стопах

Вышеупомянутое – это только симптомы, связанные с диабетом. Это состояние может нанести вред нашему организму, если его не лечить. Вот 10 тревожных последствий диабета.

Сердечно-сосудистые осложнения

Если вы страдаете диабетом, это может увеличить ваши шансы на развитие серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты, инсульты и заболевания периферических артерий. Высокий уровень сахара в крови может повредить кровеносные сосуды и способствовать образованию бляшек, что приводит к сужению артерий и таким образом нарушается обычный кровоток.

Повреждение нервов

Неврологические повреждения или нейропатия являются еще одним тревожным исходом диабета. Исследования показали, как продолжительное влияние высокого уровня сахара в крови может повредить нервы внутри тела пациента. Это повреждение нерва может привести к появлению таких симптомов, как онемение, покалывание и боль, как правило, в руках и ногах. Это состояние известно как диабетическая нейропатия.

Повреждение почек

Нефропатия является еще одним побочным эффектом диабета. Нерегулируемый высокий уровень сахара в крови может вызвать заболевание почек. Согласно исследованиям, если высокий уровень сахара в крови не лечить, он может повредить кровеносные сосуды внутри почек, нарушая их способность отфильтровывать отходы и лишнюю жидкость из организма. Это может привести к развитию хронической почечной болезни.

Очные осложнения

Осложнения со стороны глаз или ретинопатия являются еще одним побочным эффектом диабета. Нерегулируемый высокий уровень сахара в крови может повлиять на кровеносные сосуды внутри сетчатки, вызывая серьезные проблемы с глазами, известные как диабетическая ретинопатия. Это состояние может привести к серьезным проблемам со зрением, а если его не лечить — серьезной потере зрения или даже слепоте.

Проблемы с ногами

Диабетическая стопа – это состояние, вызванное плохим кровообращением и повреждением нервов в стопах. Это может сделать пациента уязвимым к язвам стопы и инфекциям, а также может замедлить заживление ран. В некоторых тяжелых случаях лечение диабетической стопы может привести к ампутации стопы или ноги.

Проблемы с кожей

Высокий уровень сахара в крови создает необходимую среду для развития бактерий и грибков, что приводит к проблемам с кожей. Некоторые проблемы с кожей, с которыми может столкнуться диабетик, включают сухость кожи, грибковые и бактериальные инфекции, зуд и медленное заживление ран.

Повышенный риск инфекций

Диабет может ослабить иммунитет человека и сделать его организм подвержен инфекциям, таким как инфекции мочевыводящих путей, кожи и рецидивирующие дрожжевые инфекции.

Плохое состояние полости рта

Высокий уровень сахара в крови может способствовать серьезному размножению бактерий во рту у пациента. Это снижает способность организма бороться с инфекциями полости рта.

Проблемы с психическим здоровьем

Плохо управляемый диабет также может увеличить риск развития психических расстройств, таких как депрессия и тревога.

Как вылечить сахарный диабет в домашних условиях?

Управление хроническим заболеванием, таким как высокий уровень сахара в крови или диабетом, может быть сложным как психически, так и физически. Чтобы держать уровень глюкозы в крови под контролем, требуются соответствующие рекомендации экспертов. Однако, поскольку лекарства от диабета не существует, и только изменение образа жизни может помочь пациенту справиться с сопровождающимися побочными эффектами, вот несколько советов по лечению диабета, которых вам следует придерживаться:

Регулярно занимайтесь спортом

Ешьте здоровую и легкую пищу

Избавьтесь от лишнего веса тела (жира)

Следите за уровнем сахара в крови

Пейте достаточно воды в течение дня

Включите в свой рацион продукты с меньшим содержанием калорий, насыщенных жиров, трансжиров, сахара и соли.

Важно! Приведенные выше советы по лечению диабета или высокому уровню сахара в крови являются только рекомендациями. Их нельзя воспринимать как метод лечения. Каждому, кто испытывает симптомы диабета, следует посетить врача и пройти обследование.

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