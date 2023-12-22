100-летний диетолог дал простые советы по поводу диеты, которые помогут продлить жизнь

100-летний врач поделился правилами диеты, которых он придерживался, чтобы продлить жизнь.

Об этом пишет gbnews.com.

Диетолог Джон Шарффенберг, который до сих пор работает, сказал, что важно есть необработанную пищу. Он добавил, что лучше есть в определенное время, а не "пастись" в течение дня.

"Ешьте в нужное время, то есть не перекусывайте", — сказал доктор Шарффенберг. "Ешьте разнообразно. Не все за один прием пищи, а в течение 10 дней, чтобы убедиться, что вы получаете все питательные вещества, которые едите. Ешьте разнообразные натуральные, необработанные продукты в количествах, необходимых для вашего идеального веса".

Джон Шарффенберг / Фото: YouTube/Chef AJ

Доктор Шарффенберг добавил о пользе салатов и объяснил, что начал есть их чаще после того, как обнаружил, что это увеличивает продолжительность жизни у других.

"Я обнаружил, что у людей, которые ели салат каждый день, вероятность смерти значительно снижается", – сказал он Plant Chomper. "Если бы они употребляли пищу, содержащую витамин А и витамин С, они могли бы снизить уровень смертности примерно на три четверти".

Врач продолжил обсуждение ограниченного времени питания, часто известного как интервальное голодание. Это предполагает употребление всей пищи в течение определенного временного интервала и голодания в оставшиеся часы дня.

Доктор Шарффенберг сказал, что он следует этому плану и ест всю еду дважды – на завтрак и обед.

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Согласно некоторым исследованиям, периодическое голодание может способствовать долголетию.

Исследования, опубликованные в Национальной медицинской библиотеке, показали, что это может помочь снизить риск заболеваний и положительно повлиять на старение клеток.

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