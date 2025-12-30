1000 сардин за 30 дней: как экстремальная диета повлияла на мозг и тело мужчины

Доктор Ник Норвиц месяц провел на сардиновой диете

Доктор Ник Норвиц, который учился в Гарварде и Оксфорде, провел необычный эксперимент, съев 1000 сардин за 30 дней. Исследователь хотел выяснить, может ли такая диета заменить полноценное голодание и ускорить метаболизм без потери мышц.

Об этом сообщает Fox News.

Ник Норвиц — доктор медицины и философии, специалист по метаболическому здоровью и преподаватель, который получал образование в Гарварде и Оксфорде, а сейчас работает в Бостоне. Он решил на практике выяснить, способна ли чрезвычайно жесткая диета, состоящая исключительно из сардин, воспроизвести эффект голодания и обеспечить такие преимущества, как снижение жировой массы и потенциальное долголетие, не жертвуя мышцами.

«Сардины — с кожей, костями и всем остальным — это природный протеиновый батончик и мультивитамин в одном», — отметил Норвиц в видео на YouTube, опубликованном в начале месяца после завершения 30-дневного эксперимента. Эту рыбу он также назвал «метаболическим швейцарским ножом».

В течение октября 30-летний исследователь ежедневно съедал в среднем три банки сардин — по три-пять рыбин в каждой — параллельно фиксируя изменения веса, уровень кетонов, показатели омега-3 и результаты физических нагрузок.

«Я хотел проверить, могут ли они дать пользу голодания без его минусов», — пояснил Норвиц.

В начале эксперимента он ограничивался только сардинами, однако впоследствии ввел в рацион оливковое и МСТ-масло — быстродействующий жир из кокосового или пальмового масла, который часто применяют для поддержания энергии и обмена веществ — чтобы преодолеть чувство упадка сил.

Кроме того, ученый начал добавлять соль, чтобы пополнить электролиты, сохранить водный баланс и компенсировать потерю натрия во время кетоза — состояния, когда организм получает энергию преимущественно из жира, а не из углеводов.

Результаты сардиновой диеты

«Честно говоря, добавление жира кардинально все изменило. Прошло четыре дня с тех пор, как я начал добавлять оливковое масло в рацион, и я чувствую себя намного энергичнее — разница, как между ночью и днем», — поделился Норвиц посреди эксперимента.

На протяжении всего периода диеты он рассказывал, что чувствовал себя необычно «легким» и «сильным».

По словам исследователя, выносливость была «безграничной»: он без проблем тренировался, выполнял сложные упражнения на турниках и ежедневно преодолевал 37 этажей по лестнице до своего дома.

К финальной неделе эксперимента мужчина сбросил шесть фунтов (примерно 2,7 кг) и достиг того, что сам окрестил «дельфиноподобным» уровнем омега-3. Анализы крови показали настолько высокие показатели, что они буквально «вышли за пределы шкалы».

«Моя кровь выглядела больше как у дельфина, чем у человека», — пошутил Норвиц.

В итоге исследователь пришел к выводу, что, учитывая его личный опыт, сардиновая диета обеспечивает организм качественным белком, омега-3 и другими питательными веществами — в частности креатином и коэнзимом Q10 — которые повышают уровень энергии, способствуют сжиганию жира и одновременно помогают сохранить мышечную массу. По его словам, такая схема питания также активирует кетоз и гормон FGF-21, что стимулирует метаболизм, способствует похудению и улучшает концентрацию.

Главный недостаток эксперимента

Главным недостатком эксперимента, по словам Норвица, стал запах — он начал пахнуть «как рыбный рынок», даже несмотря на регулярный душ, чистку зубов и использование парфюма. Уже через несколько дней его девушка заметила: «Ты пахнешь так, будто потеешь рыбой».

Исследователь даже решил измерять «частоту поцелуев» до и после приемов пищи с сардинами.

«Я фиксировал поцелуи как точки данных. То есть, в слепом формате — по крайней мере слепом для нее — я отслеживал частоту поцелуев, особенно в окне четырех часов после того, как съедал сардины. И да, я чистил зубы и пользовался парфюмом. Но, честно говоря, я прекратил отслеживание на пять дней, потому что, как она и предупреждала, этот показатель упал до нуля. … Это был большой минус», — рассказал Норвиц.

Несмотря на все неудобства, он не прерывал диету, лишь изредка заменяя сардиновый ужин на встречу с друзьями — обычно с морепродуктами и минимумом углеводов, чтобы не сбивать метаболический ритм.

Мужчина отметил, что сардиновое голодание «может быть достойным эксперимента» для тех, кого интересует тема голодания или метаболической «перезагрузки», однако подчеркнул, что такой подход подходит не всем, особенно людям с очень низкой массой тела или чувствительностью к ограничению углеводов.

Также Норвиц обратил внимание на то, что слишком высокие уровни омега-3 все еще недостаточно исследованы у людей.

«Если бы мне пришлось есть только один продукт, это были бы сардины. Если есть их целиком, это почти полноценное питание: биодоступный белок, качественные омега-3 и множество микронутриентов. К тому же это одна из рыб с самым низким содержанием ртути. Нужно съесть 77 порций сардин, чтобы получить столько же ртути, сколько в одной порции рыбы-меч», — пояснил исследователь.

«Единственное, что мешает мне есть их каждый день сейчас — это то, что я остался бы без пары», — с юмором заметил Норвиц.

В Национальном институте сердца, легких и крови США отмечают, что влияние омега-3 является многогранным и зависит от конкретного типа жирных кислот, дозировки и индивидуального состояния здоровья. Исследования в этой сфере продолжаются.

Обзор 2011 года в журнале British Journal of Nutrition показал, что, несмотря на общую пользу длинноцепочечных омега-3, их чрезмерное потребление может представлять определенные риски — в частности из-за возможных загрязнителей, окисления рыбьих жиров и повышенной вероятности кровотечений. Поэтому ученые предостерегают: больше — не всегда значит лучше.

Перед тем как начинать любые пищевые эксперименты, специалисты советуют обязательно проконсультироваться с врачом или диетологом.

К слову, американец Патрик Энсли за год похудел на 136 кг благодаря «диете хищника» (carnivore diet), которая предусматривает полный отказ от растительной пищи в пользу мяса и яиц. Ежедневно мужчина съедал почти килограмм говядины и шесть яиц, что позволило ему уменьшить талию на 48 см, избавиться от психологического истощения и почувствовать прилив энергии.