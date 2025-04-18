101-летний диетолог назвал свои 7 правил долгой и здоровой жизни

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Диетолог, достигший почтенного возраста 101 год, все еще остается таким же активным и здоровым, как и раньше, и поделился своими советами, как прожить долгую и здоровую жизнь.

Доктор Джон Шарффенберг из Калифорнии, США, родился в декабре в 1923 году и в свой 101 год продолжает жить независимой жизнью. Он водит машину, путешествует по миру и ведет собственный канал на YouTube под названием Viva Longevity.

Дедушка отвергает предположение, что его долгая жизнь зависит от генетики и везения, поскольку он пережил обоих своих братьев, и говорит, что его родители умерли из-за различных осложнений со здоровьем: мама ушла из жизни в 60 лет от болезни Альцгеймера, а отец — от сердечного приступа в 76 лет.

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Вот что он рекомендует делать, чтобы последовать его примеру:

Не курить

Доктор Шарффенберг говорит, что никогда не брал в руки сигарету. Поэтому он поставил отказ от табака на первое место в своем списке вещей, от которых нужно отказаться, если вы хотите жить подольше.

Отказаться от алкоголя

Диетолог сказал, что он не употребляет алкоголь, и развенчал теорию о том, что бокал вина в день — это «хорошо» для нас.

По словам Шарффенберга, любое употребление алкоголя независимо от его количества повышает риск развития рака, что подтверждается биологом-онкологом, утверждающим, что даже один напиток повышает риск развития смертельной болезни.

Сократить потребление сахара

По данным медиков, употребление слишком большого количества сахара может способствовать увеличению веса и кариеса, и доктор Шарффенберг говорит, что часто меняет рецепты, чтобы исключить сахар из рациона.

Одной из его любимых адаптаций является рецепт его жены, предусматривающий приготовление вафель с овсяными хлопьями и начинку из ягод, крема с кешью и бананов вместо сахарного сиропа.

Заниматься садоводством или другой активностью

Для профессора поддержание физической формы с помощью физических упражнений является ключом к более долгой жизни, что, по его словам, возможно, отличает его и менее активных братьев.

И это не обязательно должны быть особенно напряженные упражнения, быстрая прогулка или садоводство сделают свое дело, как сказал доктор, он обрабатывал сад площадью 0,8 га, выращивая тысячи клубничных растений, фруктовых деревьев и виноградных лоз, что помогало ему поддерживать хорошую физическую форму.

«Я делал это все сам, поэтому много тренировался», — признался он. «Я много работал. Хотя я диетолог, физические упражнения даже важнее питания. Важно время — средний возраст, от 40 до 70 лет. В это время вам это нужно, потому что в это время люди обычно расслабляются, имеют больше денег, покупают больше еды, больше сидят, больше едят и это неправильный путь».

Он также обратил внимание на исследование, которое показало, что люди, которые проходят более трех километров в день, имеют уровень смертности вдвое ниже, чем те, кто не ходит пешком.

Джон Шарффенберг

Поддерживать здоровый вес

В том же духе, что и поддержание физической формы, хорошая идея поддерживать свой вес в здоровом диапазоне.

101-летний дедушка говорит, что верит в интервальное голодание, когда он завтракает и обедает, но пропускает ужин, поскольку некоторые исследователи утверждают, что эта практика помогает контролировать вес и даже останавливает некоторые формы заболеваний.

Уменьшить количество мяса

Доктор Шарффенберг придерживается преимущественно растительной диеты, содержащей молоко и яйца. Вегетарианец говорит, что воздерживается от мяса от 20 лет и предпочитает фрукты и овощи — в частности, манго, хурму, макадамию, орехи, семена и картофель.

Меньше насыщенных жиров

Наконец, он рекомендует есть меньше насыщенных жиров, подчеркивая это в одном из своих докладов: «Оптимальной диетой является вегетарианская диета. Я молюсь, чтобы все вы вели правильный образ жизни».

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