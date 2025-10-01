103-летний бегун назвал 5 привычек для долгой и здоровой жизни

Долгожитель Майк Фремонт. Фото: Richroll

Реклама

103-летний Майк Фремонт из США — пример того, что даже в очень почтенном возрасте можно сохранять активность и здоровье. Он не только бегает и занимается греблей, но и регулярно выходит на старт различных соревнований. В 2025 году мужчина стал самым возрастным участником марафона Flying Pig в Цинциннати.

Об этом сообщило издание Richroll.

Его личная история впечатляет не меньше, чем спортивные результаты. В 69 лет врачи диагностировали у него колоректальный рак и отвели всего три месяца жизни. Фремонт решил изменить образ питания и перешел на строгую вегетарианскую диету. Через два с половиной года ему удалили опухоль. Врачи искали метастазы, но их не обнаружили — болезнь перестала прогрессировать.

Реклама

Получив шанс жить дальше, он начал активно участвовать в соревнованиях — от дистанций на 10 км до полных марафонов. По его словам, бег помог удерживать вес и поддерживать физическую форму. Впоследствии мужчина даже начал побеждать в некоторых забегах.

Фремонт отмечает, что секрет его долголетия заключается не в дорогих биодобавках или изнурительных тренировках. Основу составляют простые ежедневные действия. Он выделяет пять главных утренних привычек:

Выход на свежий воздух в течение 30 минут после пробуждения. Это может быть прогулка, легкий бег или даже подъем по лестнице. Такой ритуал помогает настроить биологические часы и зарядиться энергией.

Завтрак с клетчаткой и растительными продуктами. В его рационе преобладают цельнозерновые каши, овощи, бобовые и зелень.

Вода вместо сладких напитков. День он начинает со стакана воды, что помогает восстановить баланс жидкости и снять вялость.

Регулярность тренировок. Бег или другие нагрузки он выполняет несколько раз в неделю, выбирая умеренный ритм без стресса для организма.

Качественный сон. Четкий график отдыха позволяет ему просыпаться бодрым и готовым к новым активностям.

Напомним, Стивен Аустад, который посвятил жизнь исследованию здорового старения, не верит в «вечную жизнь», но ежедневно придерживается двух простых привычек, которые поддерживают его здоровье.