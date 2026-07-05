11-летний мальчик умер от бешенства после контакта с летучей мышью без укуса

Летучая мышь / © pexels.com

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Случай 11-летнего мальчика из Канады, скончавшегося от бешенства после контакта с летучей мышью, стал поводом для серьезного предупреждения со стороны врачей. По словам специалистов, ребенка не укусили в привычном понимании этого слова, однако даже без видимых повреждений кожи контакт с животным оказался смертельным.

Историю мальчика недавно опубликовал Журнал Канадской медицинской ассоциации (CMAJ). Авторы отмечают, что обнародовали этот случай, чтобы помочь предотвратить подобные трагедии в будущем.

Событие произошло летом в 2024 году, когда мальчик вместе с семьей отдыхал в коттедже на севере канадской провинции Онтарио.

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Однажды утром ребенок проснулся и увидел летучую мышь, лежавшую у него на носу и рту.

Как сообщает CBC, отец мальчика быстро убрал животное с лица сына, поймал его в кастрюлю и выпустил во двор. Однако тогда никто не предполагал, что контакт мог привести к заражению.

Поскольку на теле ребенка не было заметно никаких следов укуса или царапин, родители не обратились за помощью сразу после инцидента.

Только через 19 дней после контакта с летучей мышью мальчика доставили в отделение неотложной помощи. У него появились рвота, покалывание и онемение лица.

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В ходе обследования врачи установили, что ребенок заразился бешенством, хотя никаких видимых повреждений кожи, характерных для укуса, не обнаружили.

К сожалению, спасти мальчика уже не удалось. По данным клиники Mayo, после появления клинических симптомов бешенство практически всегда имеет смертельное течение.

Именно поэтому медики решили использовать этот случай как оговорку для других.

Специалисты отмечают, что любой непосредственный контакт человека с летучей мышью — даже если укуса или царапины не виден — является основанием для немедленного обращения к врачу.

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"Любой прямой контакт человека с летучей мышью, даже при отсутствии видимого укуса или царапины, является поводом для проведения постконтактной профилактики бешенства (PEP) и обсуждения этого вопроса с органами здравоохранения", - подчеркнул детский инфекционист Детской больницы Макмастера доктор Брайан Хаммель.

Его слова были включены в отчет CMAJ. Речь идет о PEP (постконтактной профилактике) — комплексе неотложных мер, который, по информации Всемирной организации здравоохранения, способен предотвратить развитие бешенства после возможного заражения.

В ВОЗ объясняют, что постконтактная профилактика является жизненно важным лечением для людей, которые могли контактировать с бешеными животными. Кроме того, его также рекомендуют лицам с повышенным риском такого контакта.

Авторы публикации в CMAJ подчеркивают, что в случае бешенства решающее значение имеет именно скорость обращения за помощью.

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Как отметил доктор Хаммель в интервью CBC: «Для нас и для семьи было важно воспользоваться случаем, чтобы извлечь из этого случая полезный опыт и уроки, которые помогут распространить осведомленность и понимание инфекции бешенства и связанных с ней рисков».

Медики отмечают: если после контакта с летучей мышью есть хотя бы малейшее подозрение на возможное заражение, не стоит ожидать появления симптомов. Именно своевременная постконтактная профилактика может спасти жизнь.

Напомним, чем грозит бешенство и как уберечься.

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