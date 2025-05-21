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11 продуктов для здорового долголетия: что советует наука
Диетологи назвали 11 продуктов, которые замедляют старение организма. Среди них — орехи, морские водоросли и зеленый чай.
Современная наука все чаще подтверждает, что наш выбор образа жизни, а не только генетика, играет ключевую роль в том, как мы стареем. По словам некоторых диетологов, около 75% нашего здоровья определяется именно этим выбором, и питание занимает здесь особое место. Правильно подобранный рацион может не только обеспечить энергию и хорошее настроение, но и улучшить пищеварение и качество сна, которые являются фундаментальными для качественной жизни, особенно с возрастом.
Об этом сообщило издание eatingwell.com.
«Диета с высоким содержанием питательных веществ, в которой особое внимание уделяется растительным источникам, связана с более низкой смертностью и более здоровым долголетием», — отметила доктор медицинских наук Цяньчжи Цзян.
Топ-11 продуктов для омоложения организма
Диетологи назвали ряд продуктов, которые могут не только продлить, но и значительно улучшить качество жизни. Вот 11 «эликсиров молодости», которые стоит добавить в свой рацион:
Грецкие орехи: регулярное употребление может уменьшить воспаление и улучшить когнитивное старение. Они также могут помочь предотвратить ранние изменения мозга, которые ведут к болезни Альцгеймера.
Морские водоросли: эти низкокалорийные продукты, богатые клетчаткой и витаминами, снижают риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Консервированная или сушеная фасоль: содержит растительный белок, клетчатку, витамины, минералы и полифенолы с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Оливковое масло первого отжима: ключевой ингредиент средиземноморской диеты, богатый мононенасыщенными жирами и полифенолами.
Семена чиа: источник омега-3 жирных кислот и растворимой клетчатки, снижает высокий уровень холестерина и кровяное давление.
Чернослив: содержит витамин К, бор, кальций, магний и фенольные соединения, необходимые для крепких костей.
Пищевые дрожжи: растительный источник витамина B12, придает натуральный сырный вкус без лишнего жира и натрия.
Зеленый чай: содержит питательные вещества, снижающие стресс и поддерживающие когнитивное здоровье.
Травы и специи: способствуют здоровью мозга и сердца.
Консервированная рыба: богата жирными кислотами омега-3, которые уменьшают воспаление и поддерживают здоровье мозга.
Цельные злаки: содержат клетчатку для здоровья кишечника, витамины группы В для энергии и углеводы для стабилизации уровня сахара в крови.
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