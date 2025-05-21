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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Время на прочтение
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11 продуктов для здорового долголетия: что советует наука

Диетологи назвали 11 продуктов, которые замедляют старение организма. Среди них — орехи, морские водоросли и зеленый чай.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Продукты для здорового долголетия

Продукты для здорового долголетия / © Unsplash

Современная наука все чаще подтверждает, что наш выбор образа жизни, а не только генетика, играет ключевую роль в том, как мы стареем. По словам некоторых диетологов, около 75% нашего здоровья определяется именно этим выбором, и питание занимает здесь особое место. Правильно подобранный рацион может не только обеспечить энергию и хорошее настроение, но и улучшить пищеварение и качество сна, которые являются фундаментальными для качественной жизни, особенно с возрастом.

Об этом сообщило издание eatingwell.com.

«Диета с высоким содержанием питательных веществ, в которой особое внимание уделяется растительным источникам, связана с более низкой смертностью и более здоровым долголетием», — отметила доктор медицинских наук Цяньчжи Цзян.

Топ-11 продуктов для омоложения организма

Диетологи назвали ряд продуктов, которые могут не только продлить, но и значительно улучшить качество жизни. Вот 11 «эликсиров молодости», которые стоит добавить в свой рацион:

  • Грецкие орехи: регулярное употребление может уменьшить воспаление и улучшить когнитивное старение. Они также могут помочь предотвратить ранние изменения мозга, которые ведут к болезни Альцгеймера.

  • Морские водоросли: эти низкокалорийные продукты, богатые клетчаткой и витаминами, снижают риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Консервированная или сушеная фасоль: содержит растительный белок, клетчатку, витамины, минералы и полифенолы с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

  • Оливковое масло первого отжима: ключевой ингредиент средиземноморской диеты, богатый мононенасыщенными жирами и полифенолами.

  • Семена чиа: источник омега-3 жирных кислот и растворимой клетчатки, снижает высокий уровень холестерина и кровяное давление.

  • Чернослив: содержит витамин К, бор, кальций, магний и фенольные соединения, необходимые для крепких костей.

  • Пищевые дрожжи: растительный источник витамина B12, придает натуральный сырный вкус без лишнего жира и натрия.

  • Зеленый чай: содержит питательные вещества, снижающие стресс и поддерживающие когнитивное здоровье.

  • Травы и специи: способствуют здоровью мозга и сердца.

  • Консервированная рыба: богата жирными кислотами омега-3, которые уменьшают воспаление и поддерживают здоровье мозга.

  • Цельные злаки: содержат клетчатку для здоровья кишечника, витамины группы В для энергии и углеводы для стабилизации уровня сахара в крови.

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