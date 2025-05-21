11 продуктов для здорового долголетия: что советует наука

Продукты для здорового долголетия / © Unsplash

Реклама

Современная наука все чаще подтверждает, что наш выбор образа жизни, а не только генетика, играет ключевую роль в том, как мы стареем. По словам некоторых диетологов, около 75% нашего здоровья определяется именно этим выбором, и питание занимает здесь особое место. Правильно подобранный рацион может не только обеспечить энергию и хорошее настроение, но и улучшить пищеварение и качество сна, которые являются фундаментальными для качественной жизни, особенно с возрастом.

Об этом сообщило издание eatingwell.com.

«Диета с высоким содержанием питательных веществ, в которой особое внимание уделяется растительным источникам, связана с более низкой смертностью и более здоровым долголетием», — отметила доктор медицинских наук Цяньчжи Цзян.

Реклама

Топ-11 продуктов для омоложения организма

Диетологи назвали ряд продуктов, которые могут не только продлить, но и значительно улучшить качество жизни. Вот 11 «эликсиров молодости», которые стоит добавить в свой рацион:

Грецкие орехи : регулярное употребление может уменьшить воспаление и улучшить когнитивное старение. Они также могут помочь предотвратить ранние изменения мозга, которые ведут к болезни Альцгеймера.

Морские водоросли : эти низкокалорийные продукты, богатые клетчаткой и витаминами, снижают риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Консервированная или сушеная фасоль : содержит растительный белок, клетчатку, витамины, минералы и полифенолы с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Оливковое масло первого отжима : ключевой ингредиент средиземноморской диеты, богатый мононенасыщенными жирами и полифенолами.

Семена чиа : источник омега-3 жирных кислот и растворимой клетчатки, снижает высокий уровень холестерина и кровяное давление.

Чернослив : содержит витамин К, бор, кальций, магний и фенольные соединения, необходимые для крепких костей.

Пищевые дрожжи : растительный источник витамина B12, придает натуральный сырный вкус без лишнего жира и натрия.

Зеленый чай : содержит питательные вещества, снижающие стресс и поддерживающие когнитивное здоровье.

Травы и специи : способствуют здоровью мозга и сердца.

Консервированная рыба : богата жирными кислотами омега-3, которые уменьшают воспаление и поддерживают здоровье мозга.

Цельные злаки: содержат клетчатку для здоровья кишечника, витамины группы В для энергии и углеводы для стабилизации уровня сахара в крови.

Ранее мы сообщали дефицит, каких витаминов и минералов может мешать похудению.