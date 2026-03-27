11 продуктов с высоким содержанием магния, которые улучшают сон и помогают снизить стресс

Продукты, богатые магнием, могут помочь нормализовать сон и снизить уровень стресса. Речь идет, в частности, о орехах, семенах, рыбе и листовой зелени, которые также содержат другие полезные вещества для настроения.

Об этом сообщило издание Health.

Магний играет немаловажную роль в работе нервной системы и реакции организма на стресс. Его достаточное потребление связывают с более спокойным состоянием и лучшим качеством сна. Кроме того, некоторые продукты из этого списка содержат триптофан, жирные кислоты омега-3 и клетчатку, которые также могут влиять на самочувствие.

В перечень продуктов с высоким содержанием магния входят:

Тыквенные семена. Одна порция (около 30 г) покрывает примерно 37% суточной потребности в магнии. Он также является источником триптофана, который связывается с улучшением продолжительности сна.

Миндаль. Порция около 28 орехов обеспечивает до 18% дневной нормы магния. Магний помогает расслаблению мышц и влияет на реакцию организма на стресс.

Шпинат. Вареный шпинат содержит значительное количество магния, а также антиоксиданты и клетчатку, поддерживающую здоровье кишечника, участвующего в регуляции циклов сна.

Темный шоколад. Продукт с высоким содержанием какао является источником магния и соединений, которые могут влиять на уровень серотонина.

Авокадо. Кроме магния содержит клетчатку и полезные жиры, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и настроение.

Черная фасоль. Содержит магний, растительный белок и витамины группы B, в частности, B6, участвующий в выработке нейромедиаторов.

Лосось. Обеспечивает организм магнием и омега-3 жирными кислотами, связывающимися с поддержкой работы мозга и эмоционального состояния.

Кешью. Содержат магний и небольшое количество триптофана, что может способствовать расслаблению.

Киноа. Цельное зерно, сочетающее магний, белок и клетчатку, помогает избегать резких колебаний уровня сахара в крови.

Семена чиа. Содержит магний, клетчатку и омега-3 жирные кислоты, в частности альфа-линоленовую кислоту.

Семена конопли. Одна порция (около 3 столовых ложек) может обеспечить до 50% дневной потребности в магнии, также содержит белок и нужные жиры.

Специалисты советуют получать магний из разных продуктов, а не полагаться на источник. В частности, рекомендуют добавлять семена к йогуртам и кашам, использовать бобовые в супах и салатах, а рафинированные зерновые заменять на цельные, в частности киноа.

