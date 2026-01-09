- Дата публикации
12 вечерних привычек, которые могут незаметно тормозить похудение
Вечерние ритуалы напрямую влияют на метаболизм и гормоны голода. Некоторые привычки незаметно мешают потере веса.
Многие люди стремятся снизить вес, но вечерние ритуалы часто незаметно работают «против» них. Поздние и плотные ужины, сладости перед сном, бездумные перекусы за экраном и нерегулярный сон способны сбивать обмен веществ, усиливать голод и ухудшать результаты. Более полезные привычки — более легкая еда, стабильный режим сна и меньше гаджетов — помогут поддержать метаболизм и контроль аппетита.
Об этом сообщило издание verywellhealth.
Плотный ужин поздно вечером
Поздние приёмы пищи, особенно после 21:00, повышают уровень сахара в крови на следующее утро. В долгосрочной перспективе это повышает риск диабета и лишнего веса. Кроме того, организм сжигает меньше всего калорий именно ночью — в отличие от утра, когда термогенез самый высокий.
Сладости на ночь
Вечером люди чаще тянутся к калорийным продуктам — десертам, перекусам, чипсам. Такие продукты не дают сытости, но быстро добавляют калорий, усиливая желание есть еще.
Перекуси перед сном
Еда поздно ночью нарушает циркадный ритм, ухудшает сон и влияет на уровень сахара в крови. Регулярные перекусы перед сном добавляют к общему количеству калорий и способствуют набору веса.
Еда за экраном
Просмотр телефонов или телевизора во время еды снижает контроль порций. Исследования указывают, что такая привычка приводит к перееданию и повышает риск ожирения, особенно у детей и подростков.
Алкоголь вечером
Алкогольные напитки содержат немало калорий и сахара. Они ухудшают сон, а их чрезмерное употребление напрямую связано с риском увеличения веса.
Кофеин после обеда
Кофе, чай, газированные или энергетические напитки во второй половине дня могут мешать заснуть. Недосыпание влияет на гормоны голода и сытости, заставляя есть больше на следующий день.
Отсутствие плана питания на завтра
Когда нет четкого меню, легче выбрать более калорийные продукты. Планирование по вечерам помогает держать питание под контролем и уменьшает риск переедания на следующий день.
Интенсивные тренировки поздно вечером
Хотя физическая активность полезна, слишком энергичные тренировки могут повысить температуру тела и затруднить засыпание. Вместо этого рекомендованы легкие упражнения — прогулка, йога, растяжка.
Длительное сидение по вечерам
Малоподвижность после длительного рабочего дня лишь усиливает риск набора веса. Нужны короткие перерывы на движение и меньше времени перед экраном.
Нерегулярный график ужина и сна
Системный режим способствует качественному сну. А хороший сон — важная составляющая контроля веса. Ложитесь спать и ужинайте примерно в одно и то же время.
Нарушение гигиены сна
Прохладная темная спальня, минимум экранов и отсутствие кофеина вечером — основы гигиены сна. Взрослым нужно 7-9 часов — это способствует нормальной работе гормонов и контролю аппетита.
Привычка ложиться очень поздно
Хроническое недосыпание изменяет уровни грелина и лептина, вызывая более сильный голод и желание калорийной пищи. Это один из самых мощных факторов, мешающих снижению веса.
