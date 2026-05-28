13-летняя девушка впала в кому после боли в животе: врачи были шокированы причиной

В Великобритании 13-летняя Фелисити-Джо Роулетт попала в реанимацию после того, как обычная боль в животе переросла в сепсис и двухнедельную кому. Подростку провели несколько экстренных операций, а врачи назвали ее случай чрезвычайно редким.

Об этом сообщило издание Mirror.

Все началось с тошноты, рвоты и боли в животе. Мать девочки Натали-Энн предположила, что дочь подхватила желудочную инфекцию. Когда боль усилилась, женщина отвезла ребенка в больницу, где Фелисити-Джо осталась на ночь.

Врачи диагностировали гастроэнтерит и посоветовали больше пить жидкости. По словам матери, через несколько часов дочке стало немного лучше, поэтому дальнейших обследований не проводили.

Впрочем, примерно через месяц состояние девушки резко ухудшилось. 15 марта она проснулась от сильной боли и начала кричать. Мать вспоминает, что дочь буквально каталась по полу из-за невыносимых ощущений.

«Это была полная размытая атмосфера шока и недоверия», — рассказала Натали-Энн.

После повторной госпитализации медики обнаружили, что девушка родилась с врожденной рубцовой тканью в кишечнике. По данным благотворительной организации Guts UK, такие спайки могут годами не проявляться или вызывать лишь незначительный дискомфорт, однако иногда становятся опасными для жизни.

В случае Фелисити-Джо рубцовая ткань вызвала кишечную непроходимость. Это привело к инфекции, которая переросла в сепсис и септический шок. Девушку пришлось реанимировать. Ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В таком состоянии она находилась две недели.

Мать подростка призналась, что этот период стал самым страшным в жизни их семьи.

«Все изменилось мгновенно. Обычно она шумная, общительная девушка. Фелисити-Джо заходит в комнату — и ты об этом знаешь. Тишина ее пребывания в отделении интенсивной терапии во время интубации оглушительная», — сказала женщина.

После выхода из комы девочке провели две срочные операции. Хирурги удалили рубцовую ткань и часть кишечника. Также ей установили стомический мешок.

Кроме того, врачи обнаружили у ребенка два тромба, из-за чего ему назначили препараты для разжижения крови.

Однако на этом лечение не закончилось. На прошлой неделе Фелисити-Джо снова экстренно прооперировали из-за новых осложнений. По словам матери, кишечник, которого осталось лишь 85 сантиметров, был «спутан» тремя узлами. Натали-Энн отметила, что ведущий хирург с 27-летним опытом работы сказал, что никогда не видел ничего подобного.

Сейчас девушка снова находится в отделении интенсивной терапии. Она подключена к аппарату ИВЛ, находится под седативными препаратами и борется с грибковой инфекцией.

Из-за длительного лечения вдали от дома семья столкнулась еще и с финансовыми трудностями. Родители открыли сбор средств на платформе GoFundMe, чтобы покрыть расходы и облегчить финансовое бремя после возвращения домой. Несмотря на тяжелое состояние дочери, мать говорит, что не теряет надежды.

«Моя вспыльчивая маленькая девочка не остановится, не дав боя», — сказала Натали-Энн.

