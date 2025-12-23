Реклама

Во Флориде, США, 14-летняя девочка перенесла сверхсложную 17-часовую операцию по ампутации ноги, вес которой превышал массу остального ее тела более чем вдвое.

Об этом сообщает Fox 13.

Редкое заболевание, которое годами прогрессировало, до сих пор не имеет официального медицинского названия и поставило врачей в тупик.

Жасмин Рамирес из Брейдентона столкнулась с болезнью еще в раннем детстве. По словам семьи, первые тревожные признаки появились, когда девочке было всего два года — ее левая нога начала расти значительно быстрее остальных частей тела.

С годами ситуация только усугублялась. Сначала Жасмин могла ходить, однако со временем аномальный рост и вес ноги сделали это невозможным. Девочка была вынуждена пользоваться колесным креслом, а одежду для нее шили по заказу.

Жасмин Рамирес / Фото: Fox 13/Jasmine's Journey

«Мы понимали, что это ненормально, но всегда пытались относиться к Жасмин как к обычному ребенку», — рассказала ее сестра Анастасия Рамирес.

Операцию провели в детской больнице имени Джона Хопкинса в Сент-Питерсберге. Во время почти 17-часового хирургического вмешательства врачи ампутировали левую ногу, весившую около 77 кг, а также удалили опухоль из брюшной полости.

Жасмин Рамирес / Фото: Fox 13/Jasmine's Journey

Медики сообщили семье, что состояние девочки настолько редкое, что не имеет четкого диагноза. Пока его классифицируют как лимфоматозное образование. По словам врачей, аномально быстро росли все ткани – кости, жир, вены, артерии и мышцы.

Решение об ампутации было принято после того, как инфекция, связанная с ногой, начала угрожать жизни подростка. После операции вес самой Жасмин составляет примерно 36 кг.

Жасмин Рамирес / Фото: GoFundMe

Несмотря на пережитое, врачи и семья настроены оптимистично. По словам старшей сестры, девушка постепенно возвращается к нормальной жизни, хотя впереди ее ждет сложный период адаптации к новому этапу.

После операции семья запустила кампанию по сбору средств на GoFundMe, чтобы покрыть медицинские расходы и дать родителям возможность круглосуточно находиться рядом с дочерью во время реабилитации.

