14 продуктов, которые снижают холестерин и поддерживают здоровье сердца

Рацион питания имеет непосредственное влияние на уровень холестерина и состояние сердечно-сосудистой системы. Как свидетельствуют научные данные, отдельные продукты способны снижать концентрацию липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — так называемого «плохого» холестерина — и одновременно поддерживать или повышать уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).

Об этом сообщило издание Verywellhealth.

Эксперты советуют делать ставку на свежие и минимально обработанные продукты, содержащие клетчатку, полезные жиры и антиоксиданты. В частности, темная листовая зелень — шпинат, кейл, мангольд и листовая капуста — богата активными соединениями, которые помогают связывать холестерин в пищеварительном тракте и способствуют его выведению. Исследования также показывают связь между регулярным употреблением этих овощей и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

В целом овощи являются важным элементом диеты для здоровья сердца. Они обеспечивают организм витаминами, минералами и пищевыми волокнами, которые помогают контролировать уровень холестерина и артериального давления. Научные наблюдения показывают: потребление более трех порций овощей и фруктов ежедневно связано с уменьшением уровня ЛПНП.

Среди фруктов особую пользу приписывают ягодам — клубнике, чернике, малине и ежевике. Они содержат антиоксиданты и клетчатку, помогающие снижать воспаление в организме. Регулярное употребление ягод ассоциируется с уменьшением уровня ЛПНП, триглицеридов и показателей артериального давления. Похожий эффект имеют и яблоки благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки.

Важную роль в питании играют цельнозерновые продукты — овес, ячмень, коричневый и дикий рис, булгур, киноа. Исследования подтверждают, что овсянка и другие зерновые с высоким содержанием растворимой клетчатки способствуют снижению уровня ЛПНП. Потребление трех порций цельного зерна в день связывают с уменьшением риска сердечных болезней и инсульта.

Бобовые культуры — фасоль, чечевица и горох — также богаты клетчаткой, которая помогает организму избавляться от избытка холестерина. Научные данные указывают, что регулярное употребление бобовых может снижать уровень ЛПНП и одновременно уменьшать риск развития диабета и ожирения.

Отдельное место в рационе занимают орехи — миндаль, грецкие орехи, кешью и фисташки. Они содержат клетчатку и омега-3 жирные кислоты. Метаанализы исследований показывают, что регулярное потребление орехов связано со снижением общего холестерина, ЛПНП и триглицеридов.

Полезными для сердца считают и жирные сорта рыбы — лосось, сардины, форель. Они являются источником омега-3 жирных кислот, которые ассоциируются с повышением уровня ЛПВП и уменьшением риска гипертонии, сердечных заболеваний и метаболического синдрома.

Положительное влияние на липидный профиль крови оказывают также авокадо и оливковое масло. Авокадо сочетает клетчатку с мононенасыщенными жирами, способствующими снижению ЛПНП и повышению ЛПВП. Оливковое масло — ключевой элемент средиземноморской диеты — содержит полифенолы, которые помогают уменьшать воспалительные процессы.

Семена чиа и льна богаты клетчаткой и полиненасыщенными жирными кислотами. Исследования связывают их потребление со снижением общего холестерина и уровня ЛПНП. Умеренное употребление темного шоколада с высоким содержанием какао также ассоциируется с улучшением показателей холестерина благодаря антиоксидантам.

В то же время специалисты отмечают необходимость ограничить продукты, которые могут повышать уровень холестерина. Речь идет о еде с добавленным сахаром, жареные и ультраобработанные продукты, а также красное мясо с высоким содержанием насыщенных жиров.

Для эффективного контроля холестерина врачи советуют сочетать правильное питание со здоровым образом жизни: регулярно двигаться, избегать курения, спать не менее семи часов в сутки и поддерживать здоровую массу тела. Перед существенными изменениями в рационе или приемом добавок стоит проконсультироваться с врачом.

