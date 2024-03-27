15-летней девочке с синдромом Рапунцель удалили из желудка 3 кг волос – фото

Девочке-подростку, страдающей синдромом Рапунцель, удалили трехкилограммовый клубок волос из желудка после того, как она съела собственные пряди.

Об этом пишет Daily Star.

Когда 13-летнюю Мелиссу Уильямс из Ливерпуля, Великобритания, госпитализировали, врачи обнаружили у нее в желудке клок волос размером с мяч для регби. Они провели жизненно важную операцию, чтобы удалить его, разрезав на четыре части.

42-летняя мама девочки Джеки рассказала: "Она была очень замкнута. Она не общалась с друзьями, а потом я заметила, что ее волосы становятся все короче и короче. В конце концов, она перестала ходить в школу, потому что над ней издевался не один человек, а весь класс. Она сильно похудела, и я сначала подумала, что у нее расстройство пищевого поведения. Она сказала: "Нет, мама, мне просто больно, когда я ем. Я чувствую, что еда застряла в моем горле". Если бы мы не забрали ее тогда, она бы не выжила. Это было настолько серьезно".

Мелисса Уильямс / Фото: Jackie Williams/SWNS

Мелисса начала жаловаться на боль, так что Джеки отвела дочь к врачу, чтобы выяснить, в чем дело. Она сказала: "Она делала это в течение двух-трех лет, но мы и не подозревали, пока ее состояние здоровья не ухудшилось".

Когда боль усилилась, Джеки отвезла дочь в больницу Олдер Хэй, где в сентябре в 2021 году рентгеновский снимок обнаружил в ее желудке огромное образование размером от 8 до 10 см.

У Мелиссы также диагностировали трихотиломанию – навязчивое желание вырывать волосы. Папа Гарри сказал: "Мы нашли странные клочья волос в ее комнате. Мы сказали ей об этом, и тогда она сказала, что ела их". Джеки добавила: "Из-за того, что оно было таким большим, его пришлось удалить хирургическим путем. Он был размером с регбийный мяч, и его пришлось разрезать на четыре части, чтобы вытащить. Его пришлось поднимать двумя руками".

Мелисса Уильямс / Фото: Jackie Williams/SWNS

Мелисса перенесла операцию в октябре в 2021 году в больнице Олдер Хэй, Ливерпуль, и оставалась в медучреждении в течение трех недель после борьбы с четырьмя инфекциями. С тех пор Мелисса получает помощь от своей школы и Службы психического здоровья детей и подростков (CAMHS), чтобы научиться справляться со своей тревогой с помощью дыхательных техник и лечения медицинским каннабисом.

Мелисса Уильямс / Фото: Jackie Williams/SWNS

Джеки сказала: "Ей постепенно становится намного лучше. Ее волосы прекрасно отросли. Приятно видеть, как далеко она продвинулась, теперь она с нетерпением ждет своего выпускного, на который я никогда не думала, что смогу ее отправить. Она все еще дергает себя за волосы и сосет их. Она всегда будет это делать, просто надо уметь с этим справляться".

Напомним, женщине ампутировали руку после несчастного случая с феном. Она потеряла кисть и запястье.

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