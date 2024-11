15-летний мальчик умер после того, как хирурги извлекли из его тела 56 металлических предметов — фото

В Индии 15-летний мальчик скончался после того, как врачи удалили из его живота 56 посторонних предметов – в частности батарейки, цепочки, обломки бритвы и винты.

Об этом сообщает Need To Know.

Адития Шарма из города Хаттрас, штат Уттар-Прадеш, скончался после того, как медики больницы Сафдарджунг в Дели провели сложную пятичасовую операцию по удалению этих предметов.

В ходе операции были удалены предметы весом 350 граммов. Но, как сообщается, инфекция распространилась на его кишечник, что привело к его разрыву.

Врачи извлекли из тела мальчика 56 металлических предметов / Фото: Rare Shot News

Несмотря на наличие предметов в желудке, в горле и рту мальчика не было никаких признаков повреждений.

Медики больницы Сафдарджунг заявили, что его смерть должна быть расследована.

Проблемы со здоровьем Адитьи начались 13 октября, когда он начал испытывать одышку и дискомфорт. Он скончался 28 октября, через две недели после появления первых симптомов.

Адитья Шарма / Фото: Rare Shot News

Напомним, ранее из желудка подростка удалили волосы весом 3,5 кг. Масса весила столько же, сколько домашняя кошка.

