16-летний школьник умер в течение 24 часов после установления диагноза: чем он заболел

Семья из Филадельфии, США, живет в "ужасе" после того, как их 16-летний сын умер в течение 24 часов после того, как ему поставили диагноз лейкемия.

Об этом пишет nypost.com.

Согласно его некрологу и отчету, Кайл Лимпер умер 13 апреля от заражения крови, вызванного раком, обнаруженным в тот же день.

"До 13 апреля он был абсолютно здоровым и счастливым молодым человеком без признаков болезни", — говорится в его некрологе. "Он просто пришел и унес его в тот же день".

Его отец, Кен Лимпер, сказал Fox 29, что сначала он привез сына на неотложную помощь из-за боли в спине после того, как Кайл играл в баскетбол, а затем отвез его в больницу Джефферсона.

Папа привез Кайла в больницу из-за боли в спине / Фото: nypost.com

"Мне сказали, что через несколько дней, если ему не станет лучше, привезти его обратно. Ну, через несколько дней он даже встать не мог", — сказал папа. "Он даже не мог встать с кровати, и мне пришлось помочь ему подняться, после чего он снова упал на кровать".

В конце концов Лимпера срочно доставили в детскую больницу Св. Кристофера, где врачи сказали, что органы спортсмена отказывают из-за лейкемии.

Через 24 часа после прибытия в больницу он скончался.

"Это было похоже на кошмар", — сказал Кен Лимпер.

"Я бы никому не пожелала этого чувства или ситуации", – сказала мать Джоди Таффе Fox 29.

Кайл был футболистом средней школы Кенсингтона. Также он занимался лёгкой атлетикой и борьбой. Он мечтал играть в американский футбол и учить уголовное право, чтобы работать в ФБР или в отделе расследования преступлений. Согласно его некрологу, Лимпер был настолько заинтересован в этой области, что планировал этим летом учиться у настоящих агентов CSI в Вашингтоне, округ Колумбия.

Подростка также запомнили за его "самоотверженность, щедрость, дружбу и любовь".

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