18 лет страдает нестерпимой болью: медики не могут достать иглу, которую оставили в вагине женщины

Процедуру трижды откладывали из-за того, что она сместилась в ее теле.

Таиландка ошеломила социальные сети, рассказав, что 18 лет назад во время родов в ее вагине ошибочно оставили иглу, которая вызывала ей сильную боль все эти годы, и ее до сих пор не могут вытащить.

Как пишет SCMP, об этом стало известно на официальном сайте Фонда помощи детям и женщинам Pavena, некоммерческой организации в Таиланде, занимающейся помощью жертвам насилия, в том числе изнасилований, притязаний и торговли людьми.

Фонд сообщил, что получил письмо от 36-летней женщины, проживающей в Наратхивате, имя которой не разглашается. Она обратилась за помощью из-за медицинской ошибки, которая произошла 18 лет назад, когда она рожала в больнице.

Во время родов медицинский персонал случайно уронил иглу во влагалище, накладывая швы, и не смог ее достать. Опасаясь чрезмерного кровотечения, они решили зашить рану, оставив иглу внутри. С тех пор женщина чувствует периодическую и невыносимую боль внизу живота.

Она ничего не знала об инциденте до прошлого года, когда рентгеновское обследование в государственной больнице обнаружило, что игла застряла в ее влагалище. Впоследствии ее направили в больницу в провинции Сонгхла на операцию, но процедуру трижды откладывали из-за того, что игла смещалась в ее теле.

Рентгеновский снимок, на котором видно, что игла застряла во влагалище женщины / Фото: Pavena Foundation for Children and Women

В настоящее время игла остается неудаленной, что требует от нее посещать больницу четыре раза в месяц для наблюдения за состоянием ее здоровья. Хотя большинство ее медицинских расходов покрывает страховка, она все еще сталкивается со значительными финансовыми нагрузками из-за дополнительных расходов, таких как транспорт, которые ее семья, находящаяся в тяжелом финансовом положении, не может себе позволить. Это побудило ее обратиться за помощью в фонд.

Получив ее просьбу, фонд скоординировал действия с местной государственной больницей, чтобы сельский голова сопровождал женщину для прохождения комплексного лечения. Они также связались с местным управлением социальной защиты, чтобы организовать транспорт для визитов в больницу, и пообещали продолжать следить за ее лечением.

Подробности относительно того, когда игла может быть извлечена и как долго будет продолжаться необходимое лечение, не разглашаются. Реакция больницы на инцидент и любые потенциальные юридические действия по компенсации остаются неясными.

Напомним, из-за рака мужчине отрезали часть пениса. Он рассказал, как это повлияло на его половую жизнь.

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