18-летняя девушка не может ходить, разговаривать и есть из-за загадочной болезни

18-летняя девушка, которая не может ходить, говорить и есть, боится, что может умереть, поскольку врачи еще не пришли к согласию относительно того, что с ней на самом деле происходит.

Об этом пишет Mirror.

Милли МакЭйнш утверждает, что ее состояние настолько тяжелое, что она не может даже сидеть, ей трудно говорить и глотать, а малейшие ощущения, такие как касание, шум и свет, кажутся ей невыносимыми из-за повышенной чувствительности органов чувств.

"Мне кажется, что я умираю. Мне постоянно больно. Я в агонии, а они меня не слушают", — сказала она, описывая свои испытания как "пытки". "Я больше не могу этого выдержать".

Милли МакЭйнш / Фото: change.org

Милли получила неофициальный диагноз синдром хронической усталости, также известный как тяжелый миалгический энцефаломиелит, и была госпитализирована в январе для установления питательной трубки после того, как ее состояние ухудшилось и она больше не могла проглатывать пищу или жидкость. Ее семья утверждает, что по прибытии в больницу Милли "умоляла" врачей помочь ей поесть, заявляя, что она голодна.

Однако официальный диагноз на тот момент еще не был установлен, и медики сначала заподозрили у нее расстройство пищевого поведения. Несмотря на это, Милли и ее семья всегда считали, что у нее был миалгический энцефаломиелит, хотя получить окончательный диагноз, как известно, очень сложно.

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Мультисистемное заболевание может серьезно ограничить физические возможности человека и общее качество его жизни. В наиболее экстремальных случаях оно может быть даже смертельным. Не существует простого теста, который бы точно определил болезнь, а врачи ставят диагноз на основе симптомов и исключения других потенциальных причин, что может быть длительным процессом.

Настоящим ударом для семьи Милли стало то, что, по их мнению, лечение и анализы, назначаемые в больнице, пытаясь диагностировать ее проблемы, на самом деле ухудшают состояние подростка. В отчаянной попытке прояснить ситуацию они обратились к частному врачу, сразу обнаружившему тяжелую форму рассеянного склероза.

Ее расстроенная мать, 53-летняя Люси Монтгомери, рассказала: "Врачи продолжают говорить, что знают, что Милли "верит", что она так чувствует себя. Но они не понимают, что даже шаги, вибрация от того, что кто-то ходит рядом в больнице, вызывают у нее агонию. Милли говорит: "Я просто хочу к маме, только к маме". Она просто хочет, чтобы моя голова была на ее груди все время, пока я там. Она просто хочет чувствовать мамину любовь. Люди с тяжелой формой рассеянного склероза нуждаются в маме или защитнике, кто бы это ни был. Она не хочет отпускать наши руки, когда мы должны идти. Это невыносимо. Я в отчаянии, потому что она в аду, она хочет домой, и она говорила об этом врачам. Но они не обращаются за помощью к рекомендованным нами специалистам, понимающим болезнь Милли".

Джейн МакНиколас, главный врач Университетских больниц Морекамб Бэй NHS Foundation Trust, заявила: "Из-за сложности этого случая мы не можем комментировать его, кроме того, что наши команды упорно работают с соответствующими специалистами, чтобы обеспечить наилучший возможный уход за пациенткой".

Напомним, физически здоровая 28-летняя женщина закончит свою жизнь эвтаназией в следующем месяце. Она умрет у себя дома рядом с любимым.

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