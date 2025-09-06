18-сантиметровый червь поселился в мозгу мужчины из-за змеи — фото, подробности

Реклама

В Китае врачам удалось спасти жизнь мужчины, удалив из его мозга 18-сантиметрового червя, поселившегося там спустя годы после того, как пациент проглотил сырые органы змеи.

Об этом уникальном случае сообщает Oddity Central.

Мужчина по имени Ли обратился к медикам в провинции Хунань после того, как начал внезапно терять сознание, страдать судорогами и пеной изо рта. Проблемы со здоровьем появились примерно год назад, когда он почувствовал в глазах странное явление, похожее на мозаику в поле зрения. При осмотре офтальмолог не нашел ничего подозрительного, однако МРТ показало наличие постороннего предмета за его глазами. Поскольку симптомы исчезли, Ли отказался от операции и даже не догадывался, что тогда в его мозгу начал жить паразит.

Реклама

В конце прошлого месяца состояние пациента резко ухудшилось: он потерял сознание, у него появились судороги и пена изо рта. Повторное МРТ обнаружило живого червя, и врачи приняли решение о проведении краниотомии. Во время операции хирургам удалось извлечь длинного белого паразита целым и невредимым, когда тот активно двигался.

Червь из мозга китайца / © odditycentral.com

После вмешательства медики пытались выяснить, каким образом червь оказался в мозгу. Ли вспомнил, что много лет назад съел сырой желчный пузырь пойманной им змеи. Эта опрометчивость позволила личинке спарганума, находившейся в органах змеи, попасть в его организм и постепенно добраться до мозга.

Спарганоз вызывают личинки ленточного черва Spirometra mansoni, обычно паразитирующего в змеях, лягушках и птицах. Употребление сырых или недостаточно термически обработанных органов и мяса этих животных представляет серьезную опасность, поскольку личинки могут попасть в организм человека и через годы повлечь за собой тяжелые последствия, включая смерть.

К счастью, после операции Ли выписали из больницы уже через 10 дней. Медики прогнозируют его полное излечение и надеются, что этот случай станет оговоркой для других, чтобы они не повторяли его ошибку.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось, что женщина похудела на 54 килограмма, чтобы спасти жизнь своей матери.