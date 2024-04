19-летняя девушка плачет кровью: загадочный случай шокировал врачей (фото)

Странный случай с 19-летней бразилийкой, чувствующей эпизоды кровотечения из глаз, носа, рта и ушей, шокировал медиков.

Об этом пишет Need To Know.

По словам ее матери Марии Суарес, кровотечения из носа, рта и ушей у дочери начались в апреле в 2019 году. Это происходило спонтанно примерно каждые три месяца.

Но 1 апреля в этом году она впервые начала "плакать" кровью, что привело к потемнению в глазах. С тех пор у нее каждый день идет кровь из носа, рта, ушей и глаз. Кровотечения сопровождаются головной болью и болью в груди, а иногда приводят к обмороку.

Бразилийка плачет кровью / Фото: needtoknow.co.uk

Мария рассказала местным СМИ: "Ощущение просто ужасное. Не буду лгать, я даже начала привыкать к тому, что у моей дочери течет кровь из носа, ушей и рта, но видеть это с ее глаз – это разрывает сердце. Это ужасно. Это чувство беспомощности и печали. Хуже всего – это отсутствие диагноза".

Бразилийка плачет кровью / Фото: needtoknow.co.uk

Ее дочь была доставлена в больницу в Сантосе, Бразилия, 2 апреля. Это уже третий случай госпитализации в этом году. Впрочем, точного диагноза нет.

Эксперты говорят, что причиной ее загадочного состояния могут быть травмы, разные инфекции или нарушения свертывания крови.

Напомним, женщина чуть не умерла, пытаясь вылечить рак диетой из Интернета. Стало известно, что она употребляла.

Читайте также: