2 напитка, которые защищают печень от болезней: мы употребляем их каждый день

Печень отвечает за многие процессы в нашем теле. Она расщепляет и выводит токсины, способствует усвоению витаминов и сохраняет энергию. Поэтому очень важно поддерживать этот внутренний орган в надлежащем состоянии. Врачи рекомендуют правильно питаться, чтобы печень не болела и постоянно восстанавливалась. А еще называют два напитка, улучшающих ее работу. Мы употребляем их каждый день, но даже не догадываемся об их пользе для этого внутреннего органа. А они способны защитить печень от ожирения, нивелируют воспаление и предотвращают окисление ее клеток.

Что нужно пить, чтобы улучшить работу печени

Кофе. Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что кофе помогает даже тем, кто имеет серьезные заболевания печени. В частности, напиток снижает риск развития цирроза и рака, уменьшает воспаление. Также было обнаружено, что снижается процент смертности среди людей, имеющих тяжелые заболевания этого внутреннего органа. Наибольшую пользу приносит кофе тем людям, которые употребляют не менее трех чашек в день. Напиток предотвращает накопление жира и белка, нейтрализует свободные радикалы, повреждающие клетки печени.

Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что кофе помогает даже тем, кто имеет серьезные заболевания печени. В частности, напиток снижает риск развития цирроза и рака, уменьшает воспаление. Также было обнаружено, что снижается процент смертности среди людей, имеющих тяжелые заболевания этого внутреннего органа. Наибольшую пользу приносит кофе тем людям, которые употребляют не менее трех чашек в день. Напиток предотвращает накопление жира и белка, нейтрализует свободные радикалы, повреждающие клетки печени. Зеленый чай. В 2020 году было проведено 15 исследований и выявлено, что зеленый чай снижает уровень печеночных ферментов у людей, страдающих циррозом. А эксперимент в 2017 году показал, что люди, которые пили зеленый чай, имели меньше шансов заболеть раком печени. Чтобы зеленый чай приносил максимальную пользу для этого внутреннего органа, нужно выпивать не менее 4 чашек в день.

Прежде чем пить напитки для профилактики болезней печени, следует консультироваться с врачом, чтобы не навредить своему здоровью.

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