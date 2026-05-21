21-летняя студентка покончила с собой после того, как веганская диета привела к бреду

В Кембриджшире, Великобритания, коронер пришла к выводу, что самоубийство 21-летней студентки Джорджины Оуен может быть связано с психическими расстройствами, вызванными критическим дефицитом витамина B12 на фоне веганской диеты.

Об этом пишет Daily Mail.

Джорджина перешла на веганское питание в 2016 году, за три года до своей смерти из-за опасений, «связанных с ее заботой об окружающей среде» и климатическими изменениями.

Однако эта студентка, которую описывали как «живую и полную энтузиазма», покончила с собой в сентябре в 2019 году — только через месяц после того, как ее семья заметила, что она перестала принимать добавки с витамином В12.

Многие веганы принимают добавки с этим питательным веществом, которое чаще всего содержится в мясе, молочных продуктах, яйцах и моллюсках. Витамин В12 необходим для постоянной выработки организмом эритроцитов и синтеза ДНК.

Хотя дефицит витамина В12 часто вызывает анемию и ряд других странных симптомов, таких как покалывание в конечностях или атаксия (потеря равновесия), его самое странное влияние может проявляться на психике людей.

Оуен сообщила своей обеспокоенной семье, что начала принимать спрей с витамином В12, купленным в Интернете в Канаде, но отчет о вскрытии показал, что у нее все еще был дефицит этого витамина.

Коронер Элизабет Грей отметила, что Оуен демонстрировала «необычно непредсказуемое поведение» в период перед смертью, а ее личные записи свидетельствовали об «ухудшении» ее психического здоровья. Это связывалось с ее дефицитом витаминов.

Грей отметила: «Семья Оуен сообщила, что в последний период перед смертью она много размышляла о состоянии мира и своем месте в нем. Она часто медитировала и рассказала семье о недавней медитации, во время которой пережила внетелесный опыт, что, по ее мнению, было очень тревожным».

Это ухудшение ее психического здоровья побудило семью организовать для Оуен эмоциональную поддержку, поскольку они планировали, что она вернется к обучению в университете, которое должно было начаться через несколько недель. Она также планировала пойти на серфинг в тот уик-энд.

Однако 19 сентября ее обнаружили дома в состоянии асфиксии. Хотя парамедики смогли реанимировать ее с помощью сердечно-легочной реанимации, она скончалась через два дня в больнице.

В рамках расследования три эксперта изучали, можно ли обвинять дефицит витамина В12 в резком изменении ее психического состояния, которое в суде было описано как психоз. На основе анализов крови они подтвердили, что у нее был недостаток этого витамина.

Они узнали, что Оуен проявляла «нечеткие признаки когнитивных нарушений, тревоги, трудностей с принятием простых решений и усталости», что свидетельствовало о «постепенном развитии психического расстройства, завершившемся бредами».

Выслушав все доказательства, коронерша Грей вынесла описательный вердикт, утверждая, что «с учетом вероятности, бред были вызваны дефицитом витамина В12, развившегося как прямое следствие ее веганской диеты».

